Башня получила светодиодный медиаэкран
15 августа, в День Республики Тыва, телебашня Кызыла будет особенно выделяться в огнях ночной столицы. На ней включат обновлённую праздничную иллюминацию.
В июне завершились работы по замене и модернизации архитектурно-художественной подсветки телевышки. Новая подсветка состоит из 3600 светодиодных светильников. На высоте 40 метров светильники расположены с большой плотностью и образуют медиаэкран.
Напомним, художественную подсветку на башне в Кызыле установили с запуском второго мультиплекса в сентябре 2014 года. С того времени она стала городской достопримечательностью и вписалась в ансамбль вечернего освещения города в общероссийские и республиканские праздники. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
Главная телебашня Тувы в День республики засветится по-новому
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