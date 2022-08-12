Главная телебашня Тувы в День республики засветится по-новому

Общество, Фото: официальный портал Республики Тыва

Башня получила светодиодный медиаэкран



15 августа, в День Республики Тыва, телебашня Кызыла будет особенно выделяться в огнях ночной столицы. На ней включат обновлённую праздничную иллюминацию.



В июне завершились работы по замене и модернизации архитектурно-художественной подсветки телевышки. Новая подсветка состоит из 3600 светодиодных светильников. На высоте 40 метров светильники расположены с большой плотностью и образуют медиаэкран.



Напомним, художественную подсветку на башне в Кызыле установили с запуском второго мультиплекса в сентябре 2014 года. С того времени она стала городской достопримечательностью и вписалась в ансамбль вечернего освещения города в общероссийские и республиканские праздники. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

