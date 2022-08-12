12 августа

11 августа

Популярное

Главная телебашня Тувы в День республики засветится по-новому

Главная телебашня Тувы в День республики засветится по-новому
Общество,  Фото:официальный портал Республики Тыва
Башня получила светодиодный медиаэкран

15 августа, в День Республики Тыва, телебашня Кызыла будет особенно выделяться в огнях ночной столицы. На ней включат обновлённую праздничную иллюминацию.

В июне завершились работы по замене и модернизации архитектурно-художественной подсветки телевышки. Новая подсветка состоит из 3600 светодиодных светильников. На высоте 40 метров светильники расположены с большой плотностью и образуют медиаэкран.

Напомним, художественную подсветку на башне в Кызыле установили с запуском второго мультиплекса в сентябре 2014 года. С того времени она стала городской достопримечательностью и вписалась в ансамбль вечернего освещения города в общероссийские и республиканские праздники. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
Тува телебашня телевизионное вещание телевидение подсветка иллюминация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учитель из Бурятии примет участие во всероссийском телеконкурсе
Учитель из Бурятии примет участие во всероссийском телеконкурсе
Общество, 12.08.2022
Главным призом шоу станет своя собственная передача на федеральном телеканале
Артисты балета выступили в ТРЦ города Улан-Удэ
Артисты балета выступили в ТРЦ города Улан-Удэ
Общество, 12.08.2022
В столице Бурятии стартовал «Baikal Dance Festival»
Учёных из Бурятии наградили в Монголии
Учёных из Бурятии наградили в Монголии
Общество, 12.08.2022
Цымжит Ванчикова удостоена высшей награды для иностранных граждан
В Монголии хотят создать палеонтологический музей
В Монголии хотят создать палеонтологический музей
Общество, 12.08.2022
Вопрос о его создании обсуждался на протяжении многих лет
В Бурятии тракторист отпраздновал 90-летний юбилей
В Бурятии тракторист отпраздновал 90-летний юбилей
Общество, 12.08.2022
У именинника трое детей, пять внуков и четыре правнука
В Усть-Ордынском округе проведут Вампиловский фестиваль
В Усть-Ордынском округе проведут Вампиловский фестиваль
Общество, 12.08.2022
В нём примут участие любительские театры
В Улан-Удэ проведут творческую встречу с поэтом и прозаиком
В Улан-Удэ проведут творческую встречу с поэтом и прозаиком
Общество, 12.08.2022
Евгения Фахуртдинова — автор двух поэтических сборников
«Единая Россия» усилит медицинское направление гуммиссии в Донбассе
«Единая Россия» усилит медицинское направление гуммиссии в Донбассе
Общество, 12.08.2022
Медслужбы будут вывозить тяжелобольных на лечение в Россию
В Бурятии школьники провели учёт растения-эндемика
В Бурятии школьники провели учёт растения-эндемика
Общество, 12.08.2022
На территории Фролихинского заказника прошла детская экологическая экспедиция
Жителей Бурятии зовут на субботник в приют «Возрождение»
Жителей Бурятии зовут на субботник в приют «Возрождение»
Общество, 12.08.2022
Можно будет не только помочь приюту, но и найти себе нового друга
В Бурятии «шутники» спрашивают у экстренных служб прогноз погоды
В Бурятии «шутники» спрашивают у экстренных служб прогноз погоды
Общество, 12.08.2022
Ежедневно регистрируется по 500 ложных сообщений
В Иркутской зоогалерее расселили «детский сад»
В Иркутской зоогалерее расселили «детский сад»
Общество, 12.08.2022
Щенки сиба-ину помогли восстановиться лисёнку после лечения
Более двух тысяч жителей Бурятии сдали кровь 40 и более раз
Более двух тысяч жителей Бурятии сдали кровь 40 и более раз
Общество, 12.08.2022
Награждение новых почётных доноров России состоялось 11 августа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^