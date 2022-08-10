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Бурятия представит на «Улице Дальнего Востока» туризм и этнопродукцию

Бурятия представит на «Улице Дальнего Востока» туризм и этнопродукцию
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Павильоны республики украсят арт-объектами в форме байкальских камней

5 сентября во Владивостоке откроется масштабная выставка «Улица Дальнего Востока». В этом году экспозиция республики называется «Байкал – Бурятия: берег возможностей». Выставочные павильоны украсят арт-объектами в форме байкальских камней. В каждом из павильонов (камней) представят ключевые предприятия региона.

Посетителям расскажут об экскурсиях по Бурятии, о достопримечательностях и популярных местах отдыха. Здесь можно будет узнать о традициях тибетской медицины, пройти пульсовую и аппаратную диагностику, получить рекомендации врачей восточной медицины.

В галерее народных промыслов разместятся этнопродукция из природных материалов с байкальской тематикой, ювелирные изделия из натуральных камней, кожаные и текстильные сувениры и многое другое.

Украшением экспозиции станет программа творческих коллективов и исполнителей Бурятии, сообщает пресс-служба правительства РБ.

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ДФО выставка Дальний Восток форум Бурятия туризм культура экономическое развитие

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