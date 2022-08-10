Павильоны республики украсят арт-объектами в форме байкальских камней
5 сентября во Владивостоке откроется масштабная выставка «Улица Дальнего Востока». В этом году экспозиция республики называется «Байкал – Бурятия: берег возможностей». Выставочные павильоны украсят арт-объектами в форме байкальских камней. В каждом из павильонов (камней) представят ключевые предприятия региона.
Посетителям расскажут об экскурсиях по Бурятии, о достопримечательностях и популярных местах отдыха. Здесь можно будет узнать о традициях тибетской медицины, пройти пульсовую и аппаратную диагностику, получить рекомендации врачей восточной медицины.
В галерее народных промыслов разместятся этнопродукция из природных материалов с байкальской тематикой, ювелирные изделия из натуральных камней, кожаные и текстильные сувениры и многое другое.
Украшением экспозиции станет программа творческих коллективов и исполнителей Бурятии, сообщает пресс-служба правительства РБ.
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Бурятия представит на «Улице Дальнего Востока» туризм и этнопродукцию
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