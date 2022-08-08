Традиционное учение проходит на западе Монголии
На полигоне «Ховд» в одноименном аймаке в западной части Монголии продолжается российско-монгольское учение «Селенга-2022». Подразделения армий двух стран активно применяют современные образцы вооружения и военной техники.
- Учебно-боевые задачи в горно-пустынной местности выполняют мотострелковые подразделения Вооружённых сил Монголии и России на бронетранспортёрах БТР-82АМ и БТР-80, расчёты самоходных зенитно ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С», группы специального назначения на новейших бронеавтомобилях «Тайфун» и «Рысь», а также личный состав подразделений управления на современных переносных и подвижных комплексах радио и спутниковой связи, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Кроме того, задействовано значительное количество артиллерийского вооружения, комплексов противовоздушной обороны и техники подразделений материально-технического обеспечения. Особенностью учения является применение исключительно колесной техники сухопутных войск стран участниц.
Также в учении принимают участие экипажи армейской авиации на многоцелевых вертолётах Ми-8 АМТШ и ударных Ми-24, которые выполняют задачи по предназначению в составе совместной группировки войск.
Всего в учениях принимает участие более 1,2 тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой техники.
В учении «Селенга-2022» задействовано свыше 300 единиц боевой техники
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