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В Бурятии выбрали самый длинный огурец

В Бурятии выбрали самый длинный огурец
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кабанского района
В Кабанском районе прошёл фестиваль «Фофоновский огурец»

Юбилейный фестиваль «Фофоновский огурец» в десятый раз объединил жителей Кабанского района Бурятии. В рамках праздника состоялись ярмарка, концерт, смотр-конкурс и народные огуречные забавы.

- Главный герой праздника – огурец. По словам местных жителей, здесь зелёный овощ растёт не по дням, а по часам. В былые времена его вывозили самосвалами. Именно поэтому фестивалю дали его имя. Жители села гордятся своим уникальным сортом огурцов, который славится хорошими засолочными характеристиками и неприхотливостью: его выращивают прямо в открытом грунте, - сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

Все участники конкурсной программы проявили творческие способности и оригинальный подход. Места распределились следующим образом:

Конкурс «Огуречные забавы»
1 место - команда «Твороговские пупырышки», МО СП «Твороговское»
2 место - команда «ТУЗики», МО СП «Байкало-Кударинское»
3 место - команда «Росток», МО СП «Красноярское»

Конкурс «Огуречные разносолы»
1 место - команда «Накрывайте огурцы на стол», МО СП «Шергинское»
2 место - команда «СМАК», МО СП «Брянское»
3 место - команда «БЭМС», МО СП «Оймурское»

Конкурс «Выставка-ярмарка народных промыслов и сувениров»
1 место - команда «Накрывайте огурцы на стол», МО СП «Шергинское»
2 место - команда «СМАК», МО СП «Брянское»
3 место - команда «Твороговские пупырышки», МО СП «Твороговское»

Титул абсолютного победителя фестиваля-ярмарки «Фофоновский огурец» по наибольшему количеству баллов завоевала команда «Твороговские пупырышки», МО СП «Твороговское».

В конкурсе на «Самый длинный огурец» победу одержала Клавдия Кобылкина из села Шергино с результатом 56,5 см. Ей был вручён специальный приз – поросёнок.

В конкурсе среди предпринимателей специальный приз выиграла Людмила Инешина из села Байкало-Кудара.
Бурятия Кабанский район конкурс ярмарка фестиваль огурец

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