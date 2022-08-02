В Бурятии выбрали самый длинный огурец

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кабанского района

В Кабанском районе прошёл фестиваль «Фофоновский огурец»



Юбилейный фестиваль «Фофоновский огурец» в десятый раз объединил жителей Кабанского района Бурятии. В рамках праздника состоялись ярмарка, концерт, смотр-конкурс и народные огуречные забавы.



- Главный герой праздника – огурец. По словам местных жителей, здесь зелёный овощ растёт не по дням, а по часам. В былые времена его вывозили самосвалами. Именно поэтому фестивалю дали его имя. Жители села гордятся своим уникальным сортом огурцов, который славится хорошими засолочными характеристиками и неприхотливостью: его выращивают прямо в открытом грунте, - сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.



Все участники конкурсной программы проявили творческие способности и оригинальный подход. Места распределились следующим образом:



Конкурс «Огуречные забавы»

1 место - команда «Твороговские пупырышки», МО СП «Твороговское»

2 место - команда «ТУЗики», МО СП «Байкало-Кударинское»

3 место - команда «Росток», МО СП «Красноярское»



Конкурс «Огуречные разносолы»

1 место - команда «Накрывайте огурцы на стол», МО СП «Шергинское»

2 место - команда «СМАК», МО СП «Брянское»

3 место - команда «БЭМС», МО СП «Оймурское»



Конкурс «Выставка-ярмарка народных промыслов и сувениров»

1 место - команда «Накрывайте огурцы на стол», МО СП «Шергинское»

2 место - команда «СМАК», МО СП «Брянское»

3 место - команда «Твороговские пупырышки», МО СП «Твороговское»



Титул абсолютного победителя фестиваля-ярмарки «Фофоновский огурец» по наибольшему количеству баллов завоевала команда «Твороговские пупырышки», МО СП «Твороговское».



В конкурсе на «Самый длинный огурец» победу одержала Клавдия Кобылкина из села Шергино с результатом 56,5 см. Ей был вручён специальный приз – поросёнок.



В конкурсе среди предпринимателей специальный приз выиграла Людмила Инешина из села Байкало-Кудара.

