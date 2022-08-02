В Кабанском районе прошёл фестиваль «Фофоновский огурец»
Юбилейный фестиваль «Фофоновский огурец» в десятый раз объединил жителей Кабанского района Бурятии. В рамках праздника состоялись ярмарка, концерт, смотр-конкурс и народные огуречные забавы.
- Главный герой праздника – огурец. По словам местных жителей, здесь зелёный овощ растёт не по дням, а по часам. В былые времена его вывозили самосвалами. Именно поэтому фестивалю дали его имя. Жители села гордятся своим уникальным сортом огурцов, который славится хорошими засолочными характеристиками и неприхотливостью: его выращивают прямо в открытом грунте, - сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
Все участники конкурсной программы проявили творческие способности и оригинальный подход. Места распределились следующим образом:
Конкурс «Огуречные забавы»
1 место - команда «Твороговские пупырышки», МО СП «Твороговское»
2 место - команда «ТУЗики», МО СП «Байкало-Кударинское»
3 место - команда «Росток», МО СП «Красноярское»
Конкурс «Огуречные разносолы»
1 место - команда «Накрывайте огурцы на стол», МО СП «Шергинское»
2 место - команда «СМАК», МО СП «Брянское»
3 место - команда «БЭМС», МО СП «Оймурское»
Конкурс «Выставка-ярмарка народных промыслов и сувениров»
1 место - команда «Накрывайте огурцы на стол», МО СП «Шергинское»
2 место - команда «СМАК», МО СП «Брянское»
3 место - команда «Твороговские пупырышки», МО СП «Твороговское»
Титул абсолютного победителя фестиваля-ярмарки «Фофоновский огурец» по наибольшему количеству баллов завоевала команда «Твороговские пупырышки», МО СП «Твороговское».
В конкурсе на «Самый длинный огурец» победу одержала Клавдия Кобылкина из села Шергино с результатом 56,5 см. Ей был вручён специальный приз – поросёнок.
В конкурсе среди предпринимателей специальный приз выиграла Людмила Инешина из села Байкало-Кудара.
В Бурятии выбрали самый длинный огурец
Общество, Фото:
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