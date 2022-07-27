В Бурятии реализуют проект по сохранению культуры семейских

В республике издадут сборник «Отец мой был природный пахарь»
В Бурятии реализуют творческий проект «Отец мой был природный пахарь». Его главной целью является сохранение певческой и обрядовой культуры семейских Забайкалья, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Результатом проекта станет изданный сборник «Отец мой был природный пахарь: фольклор семейских (старообрядцев Забайкалья)» (6+). В него войдёт обширный песенный, обрядовый и другой материал, собранный в этноэкспедициях участниками детского фольклорного образцового ансамбля «Черпачок» у старожилов, носителей семейской народной культуры, в сёлах Большой Куналей, Десятниково, Куйтун, Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии, а также записанный в 80-90 годы из личного архива Татьяны Калашниковой.
Также в сборнике предусмотрен QR-код со ссылкой на многочисленный видеоматериал с экземплярами выступлений детских и взрослых семейских коллективов разных годов, беседами со старожилами, носителями семейской культуры.
Материал сборника будет интересен фольклористам, филологам, этномузыковедам, руководителей фольклорных коллективов, преподавателей и музыкальных руководителей детских и молодёжных коллективов и для широкого круга любителей традиционного фольклора семейских.
Кроме издания сборника, юные участники проекта выполнят исследовательские работы, которые представят на республиканской молодёжной научно-практической конференции, посвящённой памяти известного сибирского этнографа Фирса Федосовича Болонева, на базе Тарбагатайского района, представят своё творчество на фестивале народных традиций «Золотое колесо», который пройдёт в рамках юбилея Тарбагатайского района в 2023 году, где с народной культурой и бытом семейских смогут познакомиться жители и гости республики.
– Сборник станет весомым вкладом в сохранение нематериального культурного наследия семейских (старообрядцев Забайкалья). Особо ценным в этом проекте станет доступность песенного фольклора семейских именно для детей, – рассказывают организаторы проекта.
В Бурятии реализуют проект по сохранению культуры семейских
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