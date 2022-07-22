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В Бурятии артисты балета устроили фотосессию на свалке

В Бурятии артисты балета устроили фотосессию на свалке
Общество,  Фото:предоставлено Чингисом Болотовым
Фотосессию посвятили проблеме мусора на Байкале

В Бурятии прошла необычная акция по очистке прибрежных лесов Байкала. Артисты Бурятского оперного театра устроили фотосессию прямо на свалке в посёлке Турка.

Фотосессию они посвятили проблеме мусора на Байкале. Фотоработы можно увидеть 12 августа на выставке (0+) в ТРЦ «Форум».


Также артисты балета, волонтёры АНО «Событие», представители союза добровольцев России в Бурятии убрали мусора на двухкилометровом участке дороги Улан-Удэ – Курумкан. Всего было собрано более 100 мешков с мусором.

- Главная проблема замусоривания Байкала в том, что люди, видя деревянные ящики, думают, что туда можно скидывать мусор. Внимание! Деревянные ящики никто не обслуживает! Не оставляйте мусор ни на берегу, ни на дороге или въездах в зону «дикого отдыха», ни в лесной прибрежной территории! Увозите и забирайте мусор с собой! Давайте сохраним Байкал чистым! – призывает известный общественник Чингис Болотов.

По его словам, за день до этой акции коллеги-волонтёры вывезти оттуда же более 600 мешков мусора. Итого, с одной территории только за два дня убрали более 700 мешков мусора. 

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