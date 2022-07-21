У Бурятии у детей появился ещё один шанс попасть в балет

Предполагается принять 16 детей в хореографический колледж
Объявлен дополнительный набор на бюджетные места в Бурятский республиканский хореографический колледж имени Сахьяновой и Абашеева.
С 22 по 25 августа приёмная комиссия проведёт дополнительный отбор абитуриентов в возрасте от 10 до 11 лет в 5-й общеобразовательный класс по специальности «Искусство балета». Принимаются мальчики и девочки, окончившие начальную школу (после 4 класса) с хорошими физическими и музыкальными данными.
Всего в 2022-2023 учебном году на первый год обучения, как рассказала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева, предполагается принять 16 детей.
Поступающие проходят отбор не только по физическим и медицинским данным, но и по результатам тестирования по русскому языку, по математике и психологической проверке. Соискатели также должны будут представить приёмной комиссии танцевальные композиции из этюдов и фрагментов танца под музыкальное сопровождение. Выступления оцениваются по таким критериям, как артистизм, координация, выразительность, эмоциональность, пластичность и музыкальность.
По словам Доржо Дугаржапова, директора Бурятского республиканского хореографического колледжа, обучение пройдёт в течение восьми лет по специальности «Артист балета, преподаватель». В среднем финансовые затраты государства на одного обучающегося составляют почти 700 тысяч рублей в год.
Помимо общеобразовательных дисциплин, учащиеся осваивают классический, народно-сценический, дуэтный, модерн и исторический танцы, ритмику, мастерство актера, грим, гимнастику, а также другие искусствоведческие, гуманитарные, общественные и специальные предметы. В программе по преподавательской деятельности - методику преподавания хореографических дисциплин, педагогику и психологию.
Для иногородних обучающихся колледж предоставляет общежитие.
По окончании колледжа выпускники поступают на работу в театры оперы и балета, современные балетные труппы, ансамбли России и зарубежья, либо продолжают обучение в вузах.
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