Иркутск примет фестиваль народных ремёсел «Сибирь мастеровая»

Мероприятия фестиваля пройдут в октябре
Фестиваль народных ремёсел «Сибирь мастеровая» состоится в Иркутской области в Год культурного наследия народов России. Приём заявок уже начался.
С 6 по 16 октября в рамках фестиваля впервые пройдёт выставка национальных ремёсел, а 7 октября – конкурс «Мастер года». Также будут проведены мастер-классы для авторов творческих работ и круглый стол по вопросам развития национальных народных ремёсел в Иркутской области.
Приглашаются творческие объединения, художники, мастера, сотрудники учреждений культуры и организаций народных художественных ремёсел, педагоги образовательных организаций и другие желающие, занимающиеся национальными видами народных ремёсел, работающие в различных видах и техниках национальных видов ремёсел, независимо от наличия художественного образования и места работы.
Впервые на «Сибири мастеровой» для выставки ремёсел выбрали тему многонациональности. Для отбора на областную выставку национальных ремёсел «Сибирь мастеровая» необходимо прислать заявку, заполненную по форме, и фотографии своих изделий декоративно-прикладного искусства. Работы должны отражать национальный или региональный колорит. К участию не допускаются работы, выполненные по коммерческому образцу (из наборов вышивок по схемам, раскрасок по номерам, отливки по форме и прочее) или с использованием промышленно-изготовленных товаров для декорирования (готовые цветы, фрукты, игрушки и т. п.). Авторы, чьи творческие работы члены жюри выберут для итоговой экспозиции, смогут принять участие в выставке в музейной студии областного краеведческого музея.
Там же в эти дни в режиме реального времени будет организован областной конкурс среди мастеров народных ремёсел «Мастер года». На глазах у зрителей за несколько часов конкурсанты создадут уникальные изделия на заданную тему. Мастера должны иметь собственные инструменты и материалы. Наличие народного костюма для всех участников обязательно. Предварительно также необходимо отправить заявку в адрес организаторов фестиваля. Победителя определят на месте. Номинации конкурса:
- Художественная обработка дерева и растительных материалов (резьба и роспись, художественная обработка бересты, лозоплетение, соломоплетение, точение, инкрустация);
- Художественный текстиль (валяние из шерсти, лоскутное шитье, костюм, вышивка, кружево, ткачество, вязание, роспись и набойка ткани, бисероплетение);
- Художественная и традиционная кукла (народная кукла, авторская, сувенирная, игровая);
- Художественная керамика (гончарное дело, лепка);
- Художественная обработка кожи и меха (вышивка, аппликация, меховая мозаика, отделка бисером, роспись по коже, изделия с металлической фурнитурой).
Заявки с пометками «Сибирь мастеровая» и «Мастер года» необходимо отправить на электронный адрес [email protected] до 20 сентября. Об этом сообщает Иркутский областной дом народного творчества.
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Иркутск примет фестиваль народных ремёсел «Сибирь мастеровая»
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