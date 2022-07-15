Гвардии прапорщик Нима Ошоров погиб 28 февраля
Погибший в ходе спецоперации уроженец Тункинского района Бурятии Нима Ошоров награждён орденом Мужества посмертно. Об этом сегодня сообщила пресс-служба районной администрации.
Гвардии прапорщик погиб 28 февраля в возрасте 45 лет. Известие о его смерти в Бурятии появилось 6 марта.
Нима Ошоров родился 2 октября 1976 года в посёлке Монды. После окончания Мондинской средней школы в 1993 году ушёл в армию. Прошёл Первую чеченскую кампанию.
Служил в рядах спецназа внутренних войск в Ангарске, участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. Неоднократно выносил с поля боя раненых солдат и офицеров, сам был ранен.
За героизм и смелость был награждён медалью «За Отвагу».
После службы работал участковым милиционером в Тункинском отделе внутренних дел.
В течение последних 15 лет служил в Забайкальском крае.
В 2020 году принимал активное участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике, награждён медалью «Участнику Военной операции в Сирии».
За годы службы имел более 20 государственных наград и множество почётных грамот Вооружённых Сил.
- Нима Дамбаевич пользовался уважением и непререкаемым авторитетом среди коллег и жителей города Борзя. Всегда был жизнерадостным, общительным, добрым, отзывчивым. В любую трудную минуту протягивал руку помощи первым, - рассказывали о нём в администрации Тункинского района.
У супругов трое детей. Старший сын пошёл по стопам отца, дочь и младший сын учатся в вузе и в школе.
Погибший на Украине Нима Ошоров посмертно награждён орденом Мужества
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