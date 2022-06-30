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На Украине погиб 47-летний военный из Бурятии

На Украине погиб 47-летний военный из Бурятии
Общество, 
Алексей Посохов для своей войсковой части был настоящей легендой

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии прапорщик Посохов Алексей Петрович. Ему было 47 лет.

Алексей Петрович родился 15 августа 1974 года в городе Кяхта. В 1989 году окончил восемь классов Кяхтинской средней школы №2. Поступил в среднее профессионально-техническое училище №34 по специальности «тракторист-водитель».

В 1992 году был призван в ряды армии, службу проходил в Уссурийске.

После окончания службы вернулся в родную Кяхту, здесь в 1994 году поступил на службу в местный ОВД на должность милиционера-водителя, служил в этой должности до 1998 года. После этого уезжал на север, в посёлок Таксимо.

В 2001 году Алексей Петрович поступил на службу по контракту. Служил в городе Грозный Чеченской республики в отделении охраны коменданта центральной военной комендатуры.

По окончанию контракта в 2004 году вернулся в Кяхту. В этом же году женился.

С 2005 года Алексей Петрович продолжил военную службу по контракту в Бурятии. За 17 лет службы в войсковой части у него большой послужной список.

- Алексей Петрович для своей войсковой части, которая стала ему родной, был настоящей легендой. Его ценили и глубоко уважали как командование, так и весь личный состав части не только за многолетнюю безупречную службу, огромное мастерство, профессионализм, как участника боевых действий на Северном Кавказе по восстановлению Конституционного порядка, но и как Человека с большой буквы, готового всегда помочь словом и делом, поддержать и подбодрить, протянуть руку помощи и защитить, если есть в том необходимость. Для молодых военнослужащих части он был вторым отцом и братом, - сообщает «Кяхта-инфо».

Алексей Петрович был настоящим патриотом своей Родины – большой и малой.

Вместе со своими сослуживцами Алексей Петрович с первых дней принимал участие в специальной военной операции. Гвардии прапорщик погиб при выполнении воинского долга.

У Алексея Петровича остались большая любящая семья.

Прощание состоится 1 июля в Кяхте. Траурная церемония прощания состоится у здания районного спортивного комплекса «Олимп».

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