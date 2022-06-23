В Бурятии разведчики отработали уничтожение командного пункта «противника»

Общество, Фото: из архива

Разведчики вступили в учебный бой с неприятелем



На одном из полигонов в Бурятии на текущей неделе состоялся ряд тактико-специальных занятий с подразделениями разведки.



В ходе практической части военнослужащие выполнили марш-бросок в назначенный район. Там они выполнили задачи по захвату и уничтожению командного пункта условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Прибыв в район, разведчики выполнили элементы скрытного подхода к командному пункту условного противника учитывая условия местности. Также были отработаны тактические приёмы по снятию часовых и зачистке помещений.



Кроме этого, разведчики вступили в учебный бой с неприятелем, выполнили задачи по отходу групп разведки и совершили марш-бросок к месту эвакуации.



Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество холостых боеприпасов и средств имитации. Роль условного противника отработали военнослужащие мотострелкового подразделения.

