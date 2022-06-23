Разведчики вступили в учебный бой с неприятелем
На одном из полигонов в Бурятии на текущей неделе состоялся ряд тактико-специальных занятий с подразделениями разведки.
В ходе практической части военнослужащие выполнили марш-бросок в назначенный район. Там они выполнили задачи по захвату и уничтожению командного пункта условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Прибыв в район, разведчики выполнили элементы скрытного подхода к командному пункту условного противника учитывая условия местности. Также были отработаны тактические приёмы по снятию часовых и зачистке помещений.
Кроме этого, разведчики вступили в учебный бой с неприятелем, выполнили задачи по отходу групп разведки и совершили марш-бросок к месту эвакуации.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество холостых боеприпасов и средств имитации. Роль условного противника отработали военнослужащие мотострелкового подразделения.
В Бурятии разведчики отработали уничтожение командного пункта «противника»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Разведчики вступили в учебный бой с неприятелем
Проекционная дорожная разметка всё же не заменяет пешеходный переход
Кошка с необычными лапками родилась по вине некомпетентных «плодильщиков»
Ветераны сил специального назначения соревновались в меткости на дистанциях 25 и 50 метров
Не только студенты и ученики балета, но и их наставники закончили учебный год с высокими наградами
Осуждённые почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
Алдар Дамбиев награждён орденом Мужества посмертно
Лису инспекторы назвали Патрикеевна, а её детёныша – Тимофеем
Уничтожение вредителя лучше не откладывать в долгий ящик
Жители Бурятии всё чаще замечают медведей на Байкале
Работодателю внесено прокурорское представление
В деле разбиралась прокуратура
В деле разбиралась прокуратура
Также приглашаются творческие, музыкальные коллективы и исполнители
Горожанам представят распродажу продукции, консультации и конкурс