В Бурятии прощаются с погибшим на Украине 22-летним военным

Андрей Цыбиков был уроженцем Джидинского района
В ходе специальной военной операции в возрасте 22 лет погиб уроженец Бурятии Цыбиков Андрей Тараевич. О гибели земляка сообщила администрация Джидинского района.
Андрей Тараевич родился 25 июня 1999 года в селе Дырестуй Джидинского района. В 2016 году окончил Дырестуйскую среднюю школу. Во время учёбы Андрей был участником различных проектов, конкурсов, олимпиад, акций, викторин, конференций, спортивных соревнований.
После окончания школы поступил в Бурятский лесопромышленный колледж, который окончил в 2019 году.
В 2020 году был призван в ряды армии, служил в Кяхте. В том же году заключил контракт.
Вместе с сослуживцами принял участие в специальной операции на Украине, погиб при исполнении воинского долга.
Андрей был добрым, отзывчивым и дружелюбным, всегда мог подать руку помощи, рассказывают о нём близкие.
У Андрея осталась мама и сестрёнка.
Гражданская панихида проходит сегодня, 21 июня, в Дырестуе.
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