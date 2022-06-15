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На Украине погиб 24-летний морпех из Бурятии

На Украине погиб 24-летний морпех из Бурятии
Общество, 
Алексей Ветошников представлен к награждению орденом Мужества посмертно

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии сержант Ветошников Алексей Михайлович. Ему было 24 года.

Алексей Ветошников родился 25 ноября 1997 года в селе Белоозёрск Джидинского района. В 2002 году семья переехала в Кяхту. Алексей окончил Кяхтинскую общеобразовательную школу №1.

- В годы обучения в школе Алексей характеризовался как ответственный и примерный ученик, принимал активное участие в жизни школы. Успешно окончил Кяхтинскую детско-юношескую спортивную школу, получил второй спортивный разряд по баскетболу, - сообщается в группе «Кяхта-инфо».

В конце 2015 года был призван на срочную службу, которую проходил во Владивостоке.

В 2016 году подписал контракт на прохождение военной службы в морской пехоте.

С 2016 по 2017 годы был участником военной операции в Сирии, награждён медалью министерства обороны РФ, благодарностью заместителя главнокомандующего Вооружёнными силами Сирийской Арабской республики. Получил статус ветерана боевых действий.

В 2018 году был награждён медалью министерства обороны РФ за участие манёвров войск (сил) «Восток-2018».

За время службы дважды был награждён медалями министерства обороны РФ и грамотами за высокий профессионализм, отличия по службе, личную дисциплинированность, исполнительность, успехи, достигнутые в боевой подготовке.

Погиб в ходе спецоперации при исполнении воинского долга. За проявленный героизм и мужество Алексей Ветошников представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

У Алексея осталась жена, родители и три сестры.

Прощание состоится 16 июня в Кяхте. Траурная церемония пройдёт у здания районного спортивного комплекса «Олимп».


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