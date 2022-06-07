В шествии ко Дню города примут участие до 10 тысяч улан-удэнцев

В столице Бурятии продолжается подготовка к празднованию Дня города, который состоится 18 июня. В честь 356-летия в Улан-Удэ пройдут десятки интересных мероприятий. Одним из самых зрелищных станет шествие тематических колонн на площади Советов. Шествие пройдёт под общей концепцией Года здоровья и активного долголетия, сообщили в пресс-службе мэрии.
Откроет шествие колонна Октябрьского района «Здоровая семья, здоровый город». Во главе колонны пойдёт украшенный автомобиль, а за ним сотрудники администрации Октябрьского района, ветеранские организации, учреждения здравоохранения, студенты, «Водоканал», «Городское лесничество», комбинат по благоустройству и специализированная служба.
- Замкнут наше шествие банки и представители сотовой связи. Все участники будут в костюмах, колоннами по 20 человек. На сегодняшний день подтвердили участие более двух тысяч человек, - сообщил первый замруководителя администрации Октябрьского района Петр Касьянов.
Далее эстафету примет Советский район, тема колонны «Город будущего». Она представлена социальной сферой и поделена на четыре блока: юные дарования, народные коллективы, городские библиотеки и образование. Замыкают колонну представители отрасли физической культуры – ветераны спорта и тренеры пройдут со своими многочисленными наградами. Всего будет представлено 27 видов спорта.
- Если мы говорим о будущем, то не можем обойтись без юного поколения. На сегодняшний день у всех отраслей сформирована концепция, имеются сценарные планы, где прописаны оформление, форма одежды, реквизит, последовательность, творческие и трудовые коллективы, принимающие участие в шествии, - рассказал руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Евгений Эрдыниев.
Тематика колонны Железнодорожного района – «Спорт - норма жизни». В ней пройдут самые крупные предприятия промышленности и торговли. Среди них Улан-Удэнский авиационный завод, ЛВРЗ, РЖД, Приборостроительное объединение, Улан-Удэстальмост, ТГК-14, МРСК, а также транспортные предприятия и ряд сетевых компаний - Титан, Абсолют, МегаДом и многие другие.
- По сценарию Железнодорожный район заканчивает шествие. Временной промежуток 30 минут. Работают профессионалы, будет все костюмировано. Каждое наше предприятие представит свой вид спорта. Думаю, будет интересно и зрелищно, - отметил руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.
Каждый район покажет так называемый «Стоп-кадр», когда на несколько минут остановится напротив сцены и покажет представление, и у каждого есть свой режиссер-постановщик. Ожидается, что в шествии примут участие до 10 тысяч человек.
Масштабное шествие пройдёт в рамках торжественного открытия Дня города 18 июня в 11:00. Начнется мероприятие с театрализованного пролога «Улан-Удэ – ты мое вдохновение», продолжится шествием и завершится композицией «С Днем рождения, любимый город!» в исполнении ведущих коллективов и солистов города Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последний раз подобное шествие в центре Улан-Удэ проходило в 2016 году, в дни празднования 350-летия города.
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