 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июня

06 июня

Популярное

В шествии ко Дню города примут участие до 10 тысяч улан-удэнцев

В шествии ко Дню города примут участие до 10 тысяч улан-удэнцев
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Шествие в День города объединит множество государственных и коммерческих учреждений

В столице Бурятии продолжается подготовка к празднованию Дня города, который состоится 18 июня. В честь 356-летия в Улан-Удэ пройдут десятки интересных мероприятий. Одним из самых зрелищных станет шествие тематических колонн на площади Советов. Шествие пройдёт под общей концепцией Года здоровья и активного долголетия, сообщили в пресс-службе мэрии.

Откроет шествие колонна Октябрьского района «Здоровая семья, здоровый город». Во главе колонны пойдёт украшенный автомобиль, а за ним сотрудники администрации Октябрьского района, ветеранские организации, учреждения здравоохранения, студенты, «Водоканал», «Городское лесничество», комбинат по благоустройству и специализированная служба.

- Замкнут наше шествие банки и представители сотовой связи. Все участники будут в костюмах, колоннами по 20 человек. На сегодняшний день подтвердили участие более двух тысяч человек, - сообщил первый замруководителя администрации Октябрьского района Петр Касьянов.

Далее эстафету примет Советский район, тема колонны «Город будущего». Она представлена социальной сферой и поделена на четыре блока: юные дарования, народные коллективы, городские библиотеки и образование. Замыкают колонну представители отрасли физической культуры – ветераны спорта и тренеры пройдут со своими многочисленными наградами. Всего будет представлено 27 видов спорта.

- Если мы говорим о будущем, то не можем обойтись без юного поколения. На сегодняшний день у всех отраслей сформирована концепция, имеются сценарные планы, где прописаны оформление, форма одежды, реквизит, последовательность, творческие и трудовые коллективы, принимающие участие в шествии, - рассказал руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Евгений Эрдыниев.

Тематика колонны Железнодорожного района – «Спорт - норма жизни». В ней пройдут самые крупные предприятия промышленности и торговли. Среди них Улан-Удэнский авиационный завод, ЛВРЗ, РЖД, Приборостроительное объединение, Улан-Удэстальмост, ТГК-14, МРСК, а также транспортные предприятия и ряд сетевых компаний - Титан, Абсолют, МегаДом и многие другие.

- По сценарию Железнодорожный район заканчивает шествие. Временной промежуток 30 минут. Работают профессионалы, будет все костюмировано. Каждое наше предприятие представит свой вид спорта. Думаю, будет интересно и зрелищно, - отметил руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.

Каждый район покажет так называемый «Стоп-кадр», когда на несколько минут остановится напротив сцены и покажет представление, и у каждого есть свой режиссер-постановщик. Ожидается, что в шествии примут участие до 10 тысяч человек.

Масштабное шествие пройдёт в рамках торжественного открытия Дня города 18 июня в 11:00. Начнется мероприятие с театрализованного пролога «Улан-Удэ – ты мое вдохновение», продолжится шествием и завершится композицией «С Днем рождения, любимый город!» в исполнении ведущих коллективов и солистов города Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последний раз подобное шествие в центре Улан-Удэ проходило в 2016 году, в дни празднования 350-летия города.


Возрастное ограничение 0+

день города шествие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В шествии ко Дню города примут участие до 10 тысяч улан-удэнцев
В шествии ко Дню города примут участие до 10 тысяч улан-удэнцев
Общество, 07.06.2022
Шествие в День города объединит множество государственных и коммерческих учреждений
В Бурятии открыли детскую учебно-познавательную тропу
В Бурятии открыли детскую учебно-познавательную тропу
Общество, 07.06.2022
Идея создания объекта появилась ещё в 2014 году
Реконструкцию дамбы в центре Улан-Удэ решили завершать раньше срока
Реконструкцию дамбы в центре Улан-Удэ решили завершать раньше срока
Общество, 07.06.2022
Это зависит от уровня рек и от собственников «Пионера»
Байкальские спасатели обучили коллег из других регионов
Байкальские спасатели обучили коллег из других регионов
Общество, 07.06.2022
Спасатели тренировались работать в пещерах 
Улан-удэнцы призывают отказаться от Дня города
Улан-удэнцы призывают отказаться от Дня города
Общество, 07.06.2022
Некоторые местные жители считают, что праздновать сейчас неуместно
В Бурятии дети с пользой прокатились на велосипедах
В Бурятии дети с пользой прокатились на велосипедах
Общество, 07.06.2022
В «Заповедном Подлеморье» прошла «Ночь географии» 
В Улан-Удэ возле аэропорта устроили танцевальный флешмоб
В Улан-Удэ возле аэропорта устроили танцевальный флешмоб
Общество, 07.06.2022
Перед аэропортом «Байкал» танцевали жители микрорайона Аэропорт
В Бурятии опровергли фейки о «биологической диверсии»
В Бурятии опровергли фейки о «биологической диверсии»
Общество, 07.06.2022
В чаты рассылают сообщения о якобы холерной палочке в воде
В Бурятии подсчитывают водоплавающую и боровую дичь
В Бурятии подсчитывают водоплавающую и боровую дичь
Общество, 07.06.2022
Госинспекторы считают птиц на пролёте и в гнёздах
В Бурятии прокуратура помогла в получении пособия по потере кормильца
В Бурятии прокуратура помогла в получении пособия по потере кормильца
Общество, 07.06.2022
По документам отца не было, что стало загвоздкой в получении помощи  
В Бурятии не осталось лесных пожаров
В Бурятии не осталось лесных пожаров
Общество, 07.06.2022
Накануне потушили один очаг
В Бурятии град и ливень размыли дорогу
В Бурятии град и ливень размыли дорогу
Общество, 07.06.2022
«Всё встало», - отмечает водитель, отправившийся в соседнее село
Рейсы на Ольхон из Улан-Удэ пользуются бешеным спросом
Рейсы на Ольхон из Улан-Удэ пользуются бешеным спросом
Общество, 07.06.2022
Осталось лишь немного билетов на конец лета

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^