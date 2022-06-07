Реконструкцию дамбы в центре Улан-Удэ решили завершать раньше срока









В центре города новая дамба будет протяжённостью 3,5 километра – от Удинского моста до ТЦ «Пионер». Её укрепят монолитными железобетонными плитами и ограждениями.- На сегодняшний день работы ведутся на первом и втором этапе. Сегодня осмотрели реконструкцию первого этапа дамбы. Это наиболее важный этап так как он расположен в центральной части города. В перспективе здесь планируется благоустройство набережной реки Селенга, и от сроков завершения реконструкции дамбы уже зависит, когда можно будет приступить к дальнейшему благоустройству набережной. Контракт на реконструкцию первых двух этапов двухлетний. Подрядчик планирует завершить первый этап уже в этом году, однако сроки будут зависеть от продолжительности паводкового периода – прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.