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Реконструкцию дамбы в центре Улан-Удэ решили завершать раньше срока

Реконструкцию дамбы в центре Улан-Удэ решили завершать раньше срока
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Это зависит от уровня рек и от собственников «Пионера»

Реконструкцию дамбы в центре Улан-Удэ планируют завершить раньше срока, сообщили в пресс-службе управления капитального строительства правительства Бурятии.

Сейчас на объекте выполнены все подготовительные работы, устанавливаются арматурные каркасы, монтируются блоки упора, началось бетонирование откосов. Подрядчик может завершить работы в этом году. В то время как в контракте значится 4 квартал 2023 года. Отметим, по графику в этом году должно быть выполнено 70% работ.

- У нас паводковый период начинается с июня по сентябрь. Если вода сильно не поднимется, то работы могут завершиться уже в этом году. То есть у нас два графика производства работ, по двум вариантам развития паводковой ситуации. Ещё один нюанс, по проекту реконструкция дамбы проходит через территорию бывшего судостроительного завода, эта земля принадлежит собственникам ТЦ «Пионер». Они хотят засыпать затон, где находился завод и построить там здание. Если в этом году затон будет засыпан, нужно будет скорректировать проект, то есть поменять трассировку. На корректировку проекта уйдёт около двух месяцев, – рассказал начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов.


 
В центре города новая дамба будет протяжённостью 3,5 километра – от Удинского моста до ТЦ «Пионер». Её укрепят монолитными железобетонными плитами и ограждениями.

- На сегодняшний день работы ведутся на первом и втором этапе. Сегодня осмотрели реконструкцию первого этапа дамбы. Это наиболее важный этап так как он расположен в центральной части города. В перспективе здесь планируется благоустройство набережной реки Селенга, и от сроков завершения реконструкции дамбы уже зависит, когда можно будет приступить к дальнейшему благоустройству набережной. Контракт на реконструкцию первых двух этапов двухлетний. Подрядчик планирует завершить первый этап уже в этом году, однако сроки будут зависеть от продолжительности паводкового периода – прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.




Общая стоимость строительства 275 млн рублей, из них 94% выделил федеральный бюджет, 6% - республиканский бюджет.

Существовавшая дамба была построена в конце 60-х начале 70-х годов. Сооружение, которому уже более 50 лет подверглось значительному износу, местами плиты были разрушены.

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