Реконструкцию дамбы в центре Улан-Удэ завершат в 2023 году

В Улан-Удэ продолжается масштабная реконструкция дамбы в центре города. Строители приступили к сборке армированных каркасов.
Реконструкция защитной дамбы проводится от Удинского моста до ТЦ «Пионер».
- Новую дамбу, протяжённостью 3,5 километра, укрепят железобетонным монолитным ограждением. Сейчас подрядчик заготавливает армированные каркасы, устанавливает блоки упора, – рассказал начальник управления капитального строительства (УКС) Бурятии Анатолий Урбанов.
Существовавшая дамба была построена в конце 60-х – начале 70-х годов. Сооружение, которому уже более 50 лет подверглось значительному износу, местами плиты были разрушены.
Сейчас на объекте работает 35 человек и семь единиц техники, сообщили в пресс-службе УКС правительства Бурятии.
Срок окончания реконструкции – 2023 год.
Ранее сообщалось, что стоимость реконструкции дамбы составляет порядка 275 млн рублей. Львиную долю финансирования оплачивает федеральный бюджет.