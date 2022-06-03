Дмитрий Дульский подписал контракт летом 2020 года
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии рядовой Дульский Дмитрий Александрович.
Дмитрий Александрович родился 23 мая 2001 года в Кяхте. Он был вторым ребёнком в многодетной семье и единственным сыном (также у родителей четыре дочери), сообщает в группе «Кяхта-инфо».
Учился в Кяхтинской средней школе №1. Принимал активное участие во всех мероприятиях, спортивной жизни школы, в художественной самодеятельности. Входил в состав всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Занимался волейболом и лёгкой атлетикой, участвовал в республиканских, районных, городских соревнованиях.
Был награждён золотым знаком отличия ГТО «Готов к труду и обороне», а также имел множество наград и грамот разных степеней. Дмитрий окончил Кяхтинскую детско-юношескую спортивную школу со вторым спортивным разрядом.
После окончания школы поступил в Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий на специальность «Автомеханик». В 2020 году успешно его окончил, получив диплом о среднем профессиональном образовании.
В августе 2020-го подписал контракт в одной из воинских частей в Бурятии. Был награждён медалью за участие в параде 9 мая и в международных учениях «Селенга-2021».
Геройски погиб, выполнив свой воинский долг, оставаясь верным присяге.
У Дмитрия Александровича осталась любящая семья, любимая девушка, с которой он по приезду планировал сыграть свадьбу.
Прощание состоится 4 июня в Кяхте. Траурная церемония пройдёт у здания районного спортивного комплекса «Олимп».
На Украине погиб молодой военный из Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дмитрий Дульский подписал контракт летом 2020 года
Горожане активно обсуждают грядущий бесплатный концерт исполнителя «Ягоды-малинки»
Дети примут участие в ежегодном отчётном представлении международной сети детских хореографического школ «Русский балет»
Запрет введён аккурат перед выпускными вечерами после массового отравления
Подарки передали 1 июня
Возможно, тряпочка попала в лакомство, когда протирали бак
На конкурс рисунков поступило более 80 работ
Учения провели в аэропорту «Байкал»
Автор хита «Ягода-малинка» записал видеообращение к улан-удэнцам
Булат Борбоев был уроженцем Окинского района
На утро пятницы нет лесных пожаров
Вход на соревнования свободный
Соревнования стартуют 18 июля
Ожидаются грозы и сильный ветер
Общество, 02.06.2022
Мероприятие проведут в этнографическом музее