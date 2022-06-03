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На Украине погиб молодой военный из Бурятии

На Украине погиб молодой военный из Бурятии
Общество, 
Дмитрий Дульский подписал контракт летом 2020 года

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии рядовой Дульский Дмитрий Александрович.

Дмитрий Александрович родился 23 мая 2001 года в Кяхте. Он был вторым ребёнком в многодетной семье и единственным сыном (также у родителей четыре дочери), сообщает в группе «Кяхта-инфо».  

Учился в Кяхтинской средней школе №1. Принимал активное участие во всех мероприятиях, спортивной жизни школы, в художественной самодеятельности. Входил в состав всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Занимался волейболом и лёгкой атлетикой, участвовал в республиканских, районных, городских соревнованиях.

Был награждён золотым знаком отличия ГТО «Готов к труду и обороне», а также имел множество наград и грамот разных степеней. Дмитрий окончил Кяхтинскую детско-юношескую спортивную школу со вторым спортивным разрядом.

После окончания школы поступил в Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий на специальность «Автомеханик». В 2020 году успешно его окончил, получив диплом о среднем профессиональном образовании.

В августе 2020-го подписал контракт в одной из воинских частей в Бурятии. Был награждён медалью за участие в параде 9 мая и в международных учениях «Селенга-2021».

Геройски погиб, выполнив свой воинский долг, оставаясь верным присяге.

У Дмитрия Александровича осталась любящая семья, любимая девушка, с которой он по приезду планировал сыграть свадьбу.

Прощание состоится 4 июня в Кяхте. Траурная церемония пройдёт у здания районного спортивного комплекса «Олимп».


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