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В Бурятии простятся с погибшим на Украине старшим лейтенантом

В Бурятии простятся с погибшим на Украине старшим лейтенантом
Общество, 
Дмитрий Горлатых погиб 9 мая

В ходе спецоперации на Украине погиб гвардии старший лейтенант, командир взвода минометной батареи Горлатых Дмитрий Алексеевич. Ему было 24 года.

Дмитрий Алексеевич родился 25 марта 1998 года в селе Мухоршибирь.

Детство и юность Дмитрия прошли в родном селе. Окончил Мухоршибирскую среднюю общеобразовательную школу № 2.

- Дмитрий рос добрым, отзывчивым юношей. Гордость и надежда семьи. Любящий внук, сын, племянник. Во время учёбы в школе принимал активное участие в общественной жизни, в спортивных соревнованиях и состязаниях. Особый интерес проявлял к истории, обществознанию, математике, физической культуре. Одноклассники вспоминают Дмитрия как преданного друга, верного товарища, открытого и отзывчивого человека, - сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо».

С детская Дмитрий мечтал стать военным. После окончания школы в 2015 году поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. Успешно окончил обучение в 2019 году и по распределению был направлен в Ленинградскую область в звании лейтенанта.

В ноябре 2021 года Дмитрий получил звание старшего лейтенанта.

Погиб 9 мая 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Прощальная панихида состоится 2 июня в селе Мухоршибирь, в здании районного дома культуры.


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