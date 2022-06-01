В Бурятии простятся с погибшим на Украине старшим лейтенантом

Дмитрий Горлатых погиб 9 мая
В ходе спецоперации на Украине погиб гвардии старший лейтенант, командир взвода минометной батареи Горлатых Дмитрий Алексеевич. Ему было 24 года.
Дмитрий Алексеевич родился 25 марта 1998 года в селе Мухоршибирь.
Детство и юность Дмитрия прошли в родном селе. Окончил Мухоршибирскую среднюю общеобразовательную школу № 2.
- Дмитрий рос добрым, отзывчивым юношей. Гордость и надежда семьи. Любящий внук, сын, племянник. Во время учёбы в школе принимал активное участие в общественной жизни, в спортивных соревнованиях и состязаниях. Особый интерес проявлял к истории, обществознанию, математике, физической культуре. Одноклассники вспоминают Дмитрия как преданного друга, верного товарища, открытого и отзывчивого человека, - сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо».
С детская Дмитрий мечтал стать военным. После окончания школы в 2015 году поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. Успешно окончил обучение в 2019 году и по распределению был направлен в Ленинградскую область в звании лейтенанта.
В ноябре 2021 года Дмитрий получил звание старшего лейтенанта.
Погиб 9 мая 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Прощальная панихида состоится 2 июня в селе Мухоршибирь, в здании районного дома культуры.
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