В Бурятии простятся с погибшим на Украине 25-летним военным

Погибший в ходе спецоперации Бадмажап Доржиев был уроженцем Закаменского района
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии рядовой, гранатомётчик Доржиев Бадмажап Борисович. Ему было 25 лет.
Бадмажап Доржиев родился 23 марта 1997 года в селе Мыла Закаменского района. Окончил Мылинскую среднюю школу. В школе Бадмажап был активным участником детского фольклорного образцового ансамбля «Аялга». Увлекался футболом, неоднократно защищал честь школы на соревнованиях.
После окончания школы поступил в Бурятскую сельскохозяйственную академию в Улан-Удэ. В 2017 году получил диплом бакалавриата технической системы агроинженерии.
В 2019 там же получил диплом магистратуры по специальности «технологии и средства механизации сельского хозяйства».
После окончания учёбы Бадмажап был призван на срочную службу. Службу он прошёл в Чите, в военном городке Песчанка.
В 2020 году заключил контракт.
Погиб 20 мая.
- Бадмажап был ответственным человеком, человеком слова, надёжным другом. Был опорой своей семье, любимой девушке и близким, - сообщается в группе «Закамна-инфо».
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Бадмажап Доржиев награждён орденом Мужества посмертно.
Прощание пройдёт 2 июня в селе Мыла.
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