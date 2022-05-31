В Бурятии простятся с погибшим на Украине 25-летним военным

Погибший в ходе спецоперации Бадмажап Доржиев был уроженцем Закаменского района



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии рядовой, гранатомётчик Доржиев Бадмажап Борисович. Ему было 25 лет.



Бадмажап Доржиев родился 23 марта 1997 года в селе Мыла Закаменского района. Окончил Мылинскую среднюю школу. В школе Бадмажап был активным участником детского фольклорного образцового ансамбля «Аялга». Увлекался футболом, неоднократно защищал честь школы на соревнованиях.



После окончания школы поступил в Бурятскую сельскохозяйственную академию в Улан-Удэ. В 2017 году получил диплом бакалавриата технической системы агроинженерии.



В 2019 там же получил диплом магистратуры по специальности «технологии и средства механизации сельского хозяйства».



После окончания учёбы Бадмажап был призван на срочную службу. Службу он прошёл в Чите, в военном городке Песчанка.



В 2020 году заключил контракт.



Погиб 20 мая.



- Бадмажап был ответственным человеком, человеком слова, надёжным другом. Был опорой своей семье, любимой девушке и близким, - сообщается в группе «Закамна-инфо».



За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Бадмажап Доржиев награждён орденом Мужества посмертно.



Прощание пройдёт 2 июня в селе Мыла.

