В Улан-Удэ с размахом отметят День города

В День города состоятся в том числе Верхнеудинская ярмарка, праздничное шествие и фейерверк
Улан-Удэ масштабно отпразднует День города, который впервые после долгого перерыва вновь пройдёт летом, 18 июня. В этом году Улан-Удэ отмечается 356 лет. Мероприятия в честь этого праздника пройдут на разных площадках во всех районах города и на площади Советов.
Гостями праздника станут делегации из монгольских городов-побратимов Улан-Батор, Дархан и Эрдэнэт, а также Новосибирска, Читы и Якутска, сообщили в пресс-службе мэрии.
Торжественное открытие Дня города состоится 18 июня в 11:00 (0+) на площади Советов. Начнётся мероприятие с театрализованного пролога «Улан-Удэ – ты моё вдохновение». Давно забытая традиция - праздничное шествие пройдёт тематическими колонами: колонна Октябрьского района «Здоровье – это счастье», колонна Железнодорожного района «Спорт – норма жизни», колонна Советского района «Город будущего».
- Мы уже давно не проводили праздничное шествие, и в этом году мы решили возобновить его для наших трудовых коллективов, молодёжи, социальной сферы, национально-культурных центров. В целом всё шествие пройдёт под общей концепцией Года здоровья и активного долголетия. Мы приглашаем всех горожан и гостей столицы Бурятии принять участие в нашем праздничном шествии. Завершится открытие композицией «С Днём рождения, любимый город!» в исполнении ведущих коллективов и солистов, - сообщила председатель комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ Ирина Ковалева.
С 14:00 до 17:00 на площади Революции центральная городская библиотека имени Калашникова представит фестиваль культуры, интеллекта и творчества «Мысли в городе» (0+), который пройдёт на восьми площадках. Здесь гостей ждут литературные и краеведческие квесты, интеллектуальная зона, клуб интеллектуальных игр, настольные игры, творческие встречи, языковые мастер-классы, концерты, турнир одновременной игры с приглашением профессиональных шахматистов, «Арт-галерея», где молодые художники выставят свои работы.
Насыщенная программа (0+) пройдёт и в четырех парках: «Юбилейный», имени Орешкова, имени Жанаева, «Кристальный». Ярким событием станет «Верхнеудинская ярмарка» (0+), которая пройдёт с 15:00 до 20:00 в парке имени Орешкова. Здесь будет представлен «Торговый ряд» в традиционном купеческом стиле, на котором предприятия и индивидуальные предприниматели республики и города покажут продукцию известных производителей. Также пройдут ярмарочные забавы, выступления творческих коллективов, а национально-культурные центры представят национальные блюда, предметы декоративно-прикладного искусства.
Торжественное закрытие Дня города состоится в 19:00 (6+) на площади Советов. Здесь жителей и гостей Улан-Удэ ждёт выступление солистов и творческих коллективов города: вокально-инструментальной группы «Рассвет», солистов Центра культуры и досуга Улан-Удэ, театра современного танца «Угол зрения». С 20:30 до 21:15 (6+) – выступление вокально-инструментальной группы «Своим ходом», с 21:15-22:00 (6+)– кавер-группы «Лэйкерс».
Концерт звезды российской эстрады Хабиба (6+) начнётся в 22:00.
Завершится празднование Дня города красочным фейерверком в 23:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 и 2021 году празднований Дня города не было из-за ковидных ограничений. В прошлом году выделенные из бюджета 2 млн рублей перенаправили на ремонт и оснащение материальной части новых школ города.
В последний раз День города масштабно праздновали в 2019 году. Фоторепортаж с празднования можно посмотреть по ссылке.
В Улан-Удэ с размахом отметят День города
Общество, Фото:
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