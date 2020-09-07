В Улан-Удэ раскрыли, почему скульптура носорога такого яркого цвета

Авторов новой скульптуры шерстистого носорога наградили4 сентября Национальный музей Бурятии наградил авторов скульптуры шерстистого носорога – центральной фигуры недавно открытого возле Музея природы «Музейного дворика». Руководителю художественной многопрофильной мастерской «Лотос» Балжиру Цыжипову и скульптору Батору Гармаеву вручили благодарственные письма и призы, сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.
Балжир Цыжипов рассказал, что по просьбе директора Национального музея Татьяны Бороноевой изготовил скульптуру именно в такой технике.
- У нас была скульптура шерстистого носорога, по которой наш мастер Батор Гармаев разработал и изготовил этот стилизованный арт-объект, – отметил руководитель компании «Лотос».
Также он рассказал, что «Лотос» занимается скульптурой с 2005 года – к примеру, для известного скульптора Даши Намдакова в мастерской были отлиты две работы. Это монументальная скульптура «Хранитель Байкала», которая находится на берегу Ольхона, а также работа под названием «Трансформация» – она украшает территорию Сибирского федерального университета в Красноярске. Мастерская, кроме художественного литья, занимается и кузнечными работами, резьбой по дереву, чеканкой, проводит реставрационные работы. Мастера «Лотоса» принимали участие в реставрации здания сгоревшего Агинского дацана, в Кяхте реставрировали православный собор.
О технологии изготовления скульптуры носорога рассказал Батор Гармаев. Он занимается всем, что связано с металлом – это и кузнечное производство, и литьё.
- Это мой первый большой художественный проект. Материал здесь – листовая сталь. Обычно мы изготавливаем скульптуры из бронзы, но здесь была предложена другая техника. Сначала я изготовил небольшую модель шерстистого носорога. На её основе был выполнен каркас будущей скульптуры из проволоки – больше модели примерно в 8,5 раз, – рассказал Батор Гармаев.
Для подобных объектов обычно на компьютере выполняется развёртка модели, затем вырезаются пластины из листовой стали. Однако скульптору пришлось выполнять развёртку вручную, так как в мастерской тогда не было такого оборудования. Начав с ног, скульптор рассчитывал каждый участок поверхности, который потом вырезал из стальной пластины. Для создания объёмного образа он соединял вырезанные пластины точечной сваркой.
После того, как вся скульптура была собрана, скульптор закрыл все щели шпатлевкой, обработал все поверхности, убрал все заусенцы, отшлифовал и загрунтовал. На этом этапе, а также при покраске ему помогали сотрудники Музея природы.
- По цветовой гамме решили сделать носорога ярким, чтобы привлечь к нему внимание и отразить основные цвета нашей республики – неба и солнца. И раньше я задумывался над созданием полигональных скульптур. Очень рад, что осуществил такой проект, - говорит мастер.
Арт-объект в виде скульптуры шерстистого носорога привлёк внимание жителей Улан-Удэ. Возле него сейчас всегда много детей, которые вместе с родителями фотографируются рядом с ним, а также внимательно изучают другие достопримечательности Музейного дворика.