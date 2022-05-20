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В посёлке в Бурятии, где дом рухнул в реку, обещают укрепить берег

В посёлке в Бурятии, где дом рухнул в реку, обещают укрепить берег
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
В зоне возможного затопления проживает более двух тысяч человек, а ещё проходит линия электропередач и железная дорога в Монголию

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии деревянный дом рухнул прямо в реку. Произошло из-за того, что во время ледохода река Селенга поднялась, берег начало размывать. Дом сперва опасно повис над рекой.

Затем собственники попытались его перевезти, но в итоге деревянная постройка скатилась в реку.

Весной заниматься берегоукреплением на этом опасном участке было уже невозможно. Отсыпка инертными материалами была бы бесполезна, основные работы по устройству тела защитной дамбы производят зимой.

Сегодня стало известно, что в посёлке Наушки укрепят более четырёх километров берега Селенги.

Сейчас проводится корректировка проектной документации инженерной защиты. Старый проект был разработан в 2015 году, за это время из-за паводков изменилась береговая линия.


Проектная организация выполнила инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, сообщили в пресс-службе управления капстроительства правительства Бурятии.

- По результатам комиссионного обследования приняты решения о необходимости внесения в проектную документацию кардинальных изменений. Это изменение границ земельного участка, это внесение изменений в конструктивно-технологические решения – рассказал главный инженер управления капитального строительства Бурятии Вячеслав Семьинский.

Защитная дамба будет протяжённостью 4127 метров.

- Берег реки необходимо закрепить во многих местах скальным грунтом. Это поможет избежать последствий паводков. В Наушках в зоне затопления проживает более двух тысяч человек, а ещё проходит линия электропередач и железная дорога в Монголию. Поэтому будущая инженерная защита имеет большое значение не только для местных жителей, но и для транспортной инфраструктуры в целом, – отметил министр строительства и ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



дамбы Селенга

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