Улан-Удэ принимает фестиваль игр народов России

Третий этап состоится 21 мая на центральном стадионе
В Улан-Удэ проходит I городской фестиваль игр народов России «В семье мы едины». Второй этап фестиваля, посвящённого Году культурного наследия России, состоялся 14 мая.
Напомним, что в рамках первого этапа фестиваля был проведён заочный конкурс детского творчества по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству, в котором приняли участие дети с 1 по 11 классы, участники предоставили на конкурс поделки и рисунки с этническим колоритом.
Во время второго этапа были проведены: якутская игра по перетягиванию палки «Мас-тардыпыыта», бурятская народная игра «Няhалалга» (щелканье), игра «Кто быстрее намотает верёвку», русская народная игра «Городки», «Перетягивание каната».
По итогам игр первое место заняла команда республиканской кадетской школы-интерната. Второе место выиграла спортивная школа №16 «Забайкалец» города Улан-Удэ. Третье место досталось СШОР №10 имени Г.Н. Манжуева.
Дети также приняли участие в конкурсе по хореографии «Самый танцующий класс». Участники представили подготовленные номера танцев народов, проживающих на территории столицы Бурятии.
В категории 5-9 лет места распределились следующим образом:
Первое место – дом творчества Советского района «Форус» г. Улан-Удэ, студия эстрадного танца «Мечта» - танец «Весну ждали»;
Второе место – ДТСР «Форус» г. Улан-Удэ, хореографический ансамбль «Феникс» - танец «Узбекский»;
Третье место – ДТСР «Форус» г. Улан-Удэ, хореографический ансамбль «Феникс» - танец «Гжель».
В категории 10-15 лет:
Первое место – ГДДЮТ, студия танца «Истоки» - танец «Башкирский»;
Второе место – ДТСР «Форус» г. Улан-Удэ, студия эстрадного танца «Мечта» - танец «Сокол»;
Третье место – ГДДЮТ, студия танца «Истоки» - танец «Ёхор хоринских бурят».
Педагоги провели мастер-классы в творческой мастерской «К истокам народной культуры» по изготовлению предметов с элементами этнических традиций различных народов.
Продолжится фестиваль играми народов России среди работников образовательных учреждений Улан-Удэ 21 мая в 12:00 на центральном республиканском стадионе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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Улан-Удэ принимает фестиваль игр народов России
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