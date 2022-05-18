Ушёл из жизни бывший главврач Бурятского госпиталя для ветеранов





Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2021 года скончался заслуженный врач РФ, известный в Бурятии хирург, депутат Народного Хурала Галан Гунзынов

На 54-м году жизни скоропостижно скончался известный в Бурятии врач, бывший депутат Народного Хурала Сергей Дроздов. Депутатом он был в прошлом, пятом созыве (сейчас работает шестой созыв).Сергей Дроздов в 1993 году окончил Алтайский государственный медицинский институт. После проходил интернатуру в эндоскопическом отделении республиканской больницы имени Семашко. Через год был направлен работать врачом-эндоскопистом в Бурятский республиканский госпиталь для ветеранов войн. В ноябре 2002 года Сергей Владимирович был назначен главным врачом госпиталя, на этой должности он проработал 13 лет.В 2013 году Сергей Дроздов был избран депутатом Народного Хурала по одномандатному избирательному округу №21, был членом «Единой России». В 2015 году занял должность заместителя председателя бюджетного комитета Хурала.За многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие здравоохранения Сергею Дроздову были присвоены почётные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный врач Республики Бурятия».