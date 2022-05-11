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В Бурятии просят «оставить в покое» Национальную библиотеку

В Бурятии просят «оставить в покое» Национальную библиотеку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Министра культуры Бурятии просят остановить голосование о присвоении чьего-либо имени Национальной библиотеке

Известная общественница, председатель правления фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева призывает остановить голосование по присвоению имени какого-либо деятеля Национальной библиотеке. Она выступила с открытым письмом в адрес жителей республики, министра культуры Бурятии Соёлмы Дагаевой и директора Национальной библиотеки Людмилы Гармаевой.

«Прошу руководство Национальной библиотеки, министерство культуры республики остановить голосование. Книги, вобравшие в себя всю энергию знаний, страстей, эмоций и чувств миллионов людей, живших в далёкие и живущие в современные времена, здесь, в уютной Бурятии и за многие тысячи километров от неё, принадлежат всем, независимо от политической ориентации, от художественных вкусов, от языка, на котором говорит читатель», - обратилась Светлана Будашкаева.

Общественница считает, что Национальная библиотека должна остаться под своим наименованием. «Если нет признанного авторитета как гуманиста в регионе, значит, нельзя присваивать имя региональной библиотеке», - говорится в открытом письме.

«Считаю важным оказывать всестороннюю помощь развитию в республике культуры, искусств, музыки и литературы, поэзии, драматургии, в открытии новых имён и поддержки состоявшихся, ныне живущих учёных, писателей, поэтов, музыкантов, артистов – всех тех, кто создаёт культурное наследие Бурятии и кем гордятся её жители», - заключила Светлана Будашкаева.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года Общественная палата предложила присвоить библиотеке имя первого президента Бурятии Леонида Потапова. В соцсетях идею нещадно раскритиковали. 

Позже отобрали десятку вариантов для присвоения имени деятеля библиотеке. В списке также оказалась фамилия Потапова. Предлагаются имена следующих личностей: Николай Дамдинов, Намжил Нимбуев, Дондок Улзытуев, Даширабдан Батожабай, Элбек-Доржи Ринчино, Агван Доржиев, Дамба Жалсараев, Намжил Балдано, Леонид Потапов, Юрий Хараев. 

Голосование было запущено на сайте для проведения общественных опросов menti.com. Однако после известных событий на фоне санкций сайт остановил свою деятельность на территории России.

- Мы сохранили предыдущие результаты — они будут учтены в итоговом голосовании, которое состоится 15 мая. Сейчас мы ищем наиболее оптимальный сервис для продолжения голосования. Обращаем ваше внимание, что при подведении итогов будут учтены голоса, отданные на сервисе menti.com до 7 мая 2022 года, - сообщили в Национальной библиотеке.



национальная библиотека голосование

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