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В Бурятии личинки байкальского омуля выпустили в реку

В Бурятии личинки байкальского омуля выпустили в реку
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Главрыбвод»
«Программа по зарыблению байкальского омуля 2021- 2022 года выполнена», - сказал Леонид Михайлик

Сегодня, 7 мая, Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» выпустил 10 миллионов личинок байкальского омуля в естественную среду обитания - в реку Большая речка в Кабанском районе, впадающую в озеро Байкал. Это стало возможным благодаря государственной программе по восстановлению водных биологический ресурсов.




Личинка сейчас весит около 7 миллиграммов. Чтобы вырасти до такого состояния ей потребовалось 9 месяцев. Личинка была подращена на Селенгинском экспериментальном заводе ,поскольку на Большереченском рыбоводном заводе в данное время идёт реконструкция.

- Сегодня большое мероприятие-выпускаем личинку байкальского омуля в Большую речку. Эта акция приурочена ко Дню Победы, поэтому на мероприятии присутствуют дети, школьники, взрослые. Мы объединяем всех и делаем всё, для того чтобы сохранить и приумножить численность омуля в Байкале. Всего в этом году мы будем выпускать 350 млн. личинок Байкальского омуля. Поставленную перед нами задачу мы выполнили!- сказал начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик.



омуль Титан

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