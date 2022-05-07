В Бурятии личинки байкальского омуля выпустили в реку

























Сегодня, 7 мая, Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» выпустил 10 миллионов личинок байкальского омуля в естественную среду обитания - в реку Большая речка в Кабанском районе, впадающую в озеро Байкал. Это стало возможным благодаря государственной программе по восстановлению водных биологический ресурсов.Личинка сейчас весит около 7 миллиграммов. Чтобы вырасти до такого состояния ей потребовалось 9 месяцев. Личинка была подращена на Селенгинском экспериментальном заводе ,поскольку на Большереченском рыбоводном заводе в данное время идёт реконструкция.- Сегодня большое мероприятие-выпускаем личинку байкальского омуля в Большую речку. Эта акция приурочена ко Дню Победы, поэтому на мероприятии присутствуют дети, школьники, взрослые. Мы объединяем всех и делаем всё, для того чтобы сохранить и приумножить численность омуля в Байкале. Всего в этом году мы будем выпускать 350 млн. личинок Байкальского омуля. Поставленную перед нами задачу мы выполнили!- сказал начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик.