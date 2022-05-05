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В Улан-Удэ высадили саженцы вишни и сирени в память о ветеранах

В Улан-Удэ высадили саженцы вишни и сирени в память о ветеранах
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Саженцам присвоили именные таблички

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны и в честь 77-летия Великой Победы учащиеся школы №13 в Улан-Удэ приняли участие в международной акции «Сад памяти. В рамках акции школьники посадили более 60 саженцев вишни и сирени, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

- От нашей республики на фронт ушло более 120 тысяч человек, это практически каждый пятый житель республики. Из них 44 человека получили звание Героя Советского Союза, 13 получили звание Полного кавалера ордена Славы. В честь ветеранов, которые проживали в нашем районе, мы высаживаем саженцы вишни и сирени, - рассказал директор школы №13 Алдар Биликов.

Активное участие приняли отряд зарничников школы №13, школьное лесничество «Зелёные береты», выпускники школы.

Школа №13 расположена в микрорайоне Аршан, в котором проживали 40 ветеранов Великой Отечественной войны. В память о ветеранах саженцам присвоены именные таблички.
саженцы деревьев ветераны ВОВ

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