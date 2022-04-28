 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

Вальщик леса в Бурятии получил «условку» за наркотики

Вальщик леса в Бурятии получил «условку» за наркотики
Общество,  Фото:pexels.com
Молодой человек собрал «травку» в поле

24-летний житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что в сентябре 2021 года молодой человек собрал в поле кусты дикорастущей наркотикосодержащей конопли с целью употребления. Наркотическое средство массой не менее 126 гр. он незаконно хранил у себя дома, а затем на лесной деляне в Гундинском лесничестве, где работал вальщиком леса. В декабре прошлого года наркотик изъяли сотрудники полиции в ходе профилактического рейда.

- Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.
наркотики прокуратура суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Вальщик леса в Бурятии получил «условку» за наркотики
Вальщик леса в Бурятии получил «условку» за наркотики
Общество, 28.04.2022
Молодой человек собрал «травку» в поле
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
Общество, 28.04.2022
Местами в регионе возможны осадки в виде снега 
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
Общество, 27.04.2022
Владельцу земли выдано предостережение
В Иркутской области ликвидировано 13 бесхозяйных скотомогильников
В Иркутской области ликвидировано 13 бесхозяйных скотомогильников
Общество, 27.04.2022
В ближайшие год ликвидируют ещё девять скотомогильников 
В живописном месте в Бурятии проведут фестиваль «Степной ветер»
В живописном месте в Бурятии проведут фестиваль «Степной ветер»
Общество, 27.04.2022
Посетители окунутся в культуру народов республики 
Фестиваль дарения пройдёт в Улан-Удэ
Фестиваль дарения пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 27.04.2022
Участники смогут обменяться не только полезными вещами или услугами, но и приятными эмоциями
Женсовет колонии в Бурятии озеленил актовый зал
Женсовет колонии в Бурятии озеленил актовый зал
Общество, 27.04.2022
Женщины принесли комнатные цветы 
В Иркутске можно будет бесплатно сдать тест на COVID-19
В Иркутске можно будет бесплатно сдать тест на COVID-19
Общество, 27.04.2022
Мобильные пункты откроются на четыре дня 
Министр спорта Бурятии напутствовал финалисток первенства России по баскетболу
Министр спорта Бурятии напутствовал финалисток первенства России по баскетболу
Общество, 27.04.2022
Иван Козырев встретился со сборной республики перед поездкой спортсменок в Москву
Улан-удэнцы станцуют вальс под «Синий платочек»
Улан-удэнцы станцуют вальс под «Синий платочек»
Общество, 27.04.2022
Жителей и гостей города приглашают станцевать вальс вместе с артистами театра «Угол зрения»
«Танцы минус» выступят на «Голосе кочевников» в Бурятии
«Танцы минус» выступят на «Голосе кочевников» в Бурятии
Общество, 27.04.2022
Вячеслав Петкун исполнит в Ацагатской долине свои хиты
В Бурятии потеплеет к концу недели
В Бурятии потеплеет к концу недели
Общество, 27.04.2022
При этом в республике сохранится облачная погода

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^