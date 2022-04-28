Вальщик леса в Бурятии получил «условку» за наркотики

Молодой человек собрал «травку» в поле
24-летний житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере.
В судебном заседании установлено, что в сентябре 2021 года молодой человек собрал в поле кусты дикорастущей наркотикосодержащей конопли с целью употребления. Наркотическое средство массой не менее 126 гр. он незаконно хранил у себя дома, а затем на лесной деляне в Гундинском лесничестве, где работал вальщиком леса. В декабре прошлого года наркотик изъяли сотрудники полиции в ходе профилактического рейда.
- Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
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