В Улан-Удэ на доме повесили баннер в честь Максима Концова

Высота баннера в честь Героя России - восемь метров
В Улан-Удэ разместили баннер в честь Героя России Максима Концова.
Баннер высотой восемь метров повесили на стене дома по ул. Бабушкина, 21.
Лейтенант Росгвардии лейтенант Максим Концов погиб в ходе спецоперации на Украине. Ему было 33 года.
24 марта составе разведгруппы выдвинулся для проведения специального мероприятия. Группа вступила в бой с противником.
- Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчинёнными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей. Благодаря мужественным действиям лейтенанта диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяли в плен, и был захвачен и ликвидирован крупный схрон оружия и боеприпасов, - сообщали ранее в Росгвардии.
Максима Концова похоронили под залпы почётного караула на городском кладбище «Южное» 15 апреля.
Днём ранее вдове и двум дочерям офицера в правительстве Бурятии вручили звезду Героя России. Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал, что республика полностью возьмёт на себя поддержку детей погибшего, в том числе оплату обучения в любом вузе страны.
Именем Героя России Максима Концова в Улан-Удэ сперва планировали назвать улицу, а сейчас решили присвоить его имя целому кварталу.