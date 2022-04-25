 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 апреля

24 апреля

Популярное

В Улан-Удэ на доме повесили баннер в честь Максима Концова

В Улан-Удэ на доме повесили баннер в честь Максима Концова
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Высота баннера в честь Героя России - восемь метров 

В Улан-Удэ разместили баннер в честь Героя России Максима Концова.

Баннер высотой восемь метров повесили на стене дома по ул. Бабушкина, 21.


Лейтенант Росгвардии лейтенант Максим Концов погиб в ходе спецоперации на Украине. Ему было 33 года.

24 марта составе разведгруппы выдвинулся для проведения специального мероприятия. Группа вступила в бой с противником.

- Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчинёнными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей. Благодаря мужественным действиям лейтенанта диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяли в плен, и был захвачен и ликвидирован крупный схрон оружия и боеприпасов, - сообщали ранее в Росгвардии.

Максима Концова похоронили под залпы почётного караула на городском кладбище «Южное» 15 апреля.

Днём ранее вдове и двум дочерям офицера в правительстве Бурятии вручили звезду Героя России. Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал, что республика полностью возьмёт на себя поддержку детей погибшего, в том числе оплату обучения в любом вузе страны.

Именем Героя России Максима Концова в Улан-Удэ сперва планировали назвать улицу, а сейчас решили присвоить его имя целому кварталу.


Герой России баннер

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на доме повесили баннер в честь Максима Концова
В Улан-Удэ на доме повесили баннер в честь Максима Концова
Общество, 25.04.2022
Высота баннера в честь Героя России - восемь метров
Более 300 осуждённых вышли на свободу в Бурятии в первом квартале
Более 300 осуждённых вышли на свободу в Бурятии в первом квартале
Общество, 25.04.2022
Более 40 человек освободились условно-досрочно
В Улан-Удэ показали премьеру спектакля о музыке 60-х и 70-х годов
В Улан-Удэ показали премьеру спектакля о музыке 60-х и 70-х годов
Общество, 25.04.2022
Это концерт-воспоминание о той эпохе, о тех людях и, конечно, о легендарных исполнителях песен
Уровень Селенги в Бурятии снижается
Уровень Селенги в Бурятии снижается
Общество, 25.04.2022
Вода, вышедшая ранее из берегов, вошла в русло
В Улан-Удэ помыли самый высокий памятник
В Улан-Удэ помыли самый высокий памятник
Общество, 25.04.2022
Скульптуры «Гостеприимная Бурятия» и «Богатырь» помыли прямо перед тем, как пошёл снег
В Улан-Удэ детский дом-интернат отремонтируют за 8,6 млн рублей
В Улан-Удэ детский дом-интернат отремонтируют за 8,6 млн рублей
Общество, 25.04.2022
В «Журавушке» заменят крышу, обновят смежные помещения
Коммунисты призвали переместить V с памятника Ленину в Улан-Удэ
Коммунисты призвали переместить V с памятника Ленину в Улан-Удэ
Общество, 25.04.2022
С призывом к властям Бурятии выступил коммунист Баир Цыренов
Военные Бурятии одержали уверенную победу на конкурсе «Тактический стрелок»
Военные Бурятии одержали уверенную победу на конкурсе «Тактический стрелок»
Общество, 25.04.2022
Первое место заняла как мужская, так и женская команды
Знаменитый «Пухляш» вошёл в транс в Бурятии
Знаменитый «Пухляш» вошёл в транс в Бурятии
Общество, 25.04.2022
Новое трэвел-шоу «Приехали!» началось с путешествия в Улан-Удэ
В центре Улан-Удэ оперативно заменили повреждённый флаг с Z
В центре Улан-Удэ оперативно заменили повреждённый флаг с Z
Общество, 25.04.2022
На инцидент с Z, установленной на площади Советов, отреагировали практически молниеносно
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии сократился до минимума
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии сократился до минимума
Общество, 25.04.2022
Число смертей от коронавируса сегодня достигло 3000

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^