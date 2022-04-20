Максимальная температура воздуха составит +16 градусов
В Бурятии до конца недели потеплеет лишь слегка. В республике сохранится мрачная погода с порывистым ветром и осадками в виде дождя и мокрого снега.
По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 21 апреля, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, утром и днём по северной половине до умеренных.
Ветер западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +1,-6, местами -7,-12, днём +8,+13, местами 0,+5.
В пятницу, 22 апреля, немного потеплеет. По республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, дням местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северо-западный с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, дням +10,+16, местами 0,+5.
В субботу, 23 апреля, опять похолодает. В регионе по-прежнему переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по Прибайкалью и южной половине до умеренных.
Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -7,-12, днём +6,+11, местами 0,+5.
Жаркой погоды в Бурятии не будет до конца недели
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Во дворах выступят 14 «фронтовых бригад»
Все мероприятия пройдут без привлечения бюджетных средств
Администрация школы назвала несколько причин для появления видеонаблюдения в столь необычном месте
Прибывших росгвардейцев встречали сослуживцы, родные, друзья и ветераны
Названа дата проведения «Голоса кочевников», который не звучал два года подряд
Средний возраст машин в Бурятии значительно выше, чем по стране
Заболеваемость коронавирусом не удержалась на очень низких позициях
В Родительский день запустят специальные автобусные маршруты
Нарушение выявила прокурорская проверка
«Возвращение» продлится неделю
Должностное лицо оштрафовал суд
В республике ощутимо похолодало
Сдать кровь можно будет с утра и до обеда
Дети вынуждены далеко ездить из-за капремонта в школе
Дети учились реанимировать и пеленать новорождённых