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Жаркой погоды в Бурятии не будет до конца недели

Жаркой погоды в Бурятии не будет до конца недели
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Максимальная температура воздуха составит +16 градусов

В Бурятии до конца недели потеплеет лишь слегка. В республике сохранится мрачная погода с порывистым ветром и осадками в виде дождя и мокрого снега.

По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 21 апреля, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, утром и днём по северной половине до умеренных.

Ветер западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +1,-6, местами -7,-12, днём +8,+13, местами 0,+5.

В пятницу, 22 апреля, немного потеплеет. По республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, дням местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, дням +10,+16, местами 0,+5.

В субботу, 23 апреля, опять похолодает. В регионе по-прежнему переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по Прибайкалью и южной половине до умеренных.

Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -7,-12, днём +6,+11, местами 0,+5.
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