Лейтенант Балдан Цыдыпов в неравном бою отразил несколько атак
Общественники Бурятии Денис Леонов и Наталья Коробенкова, мать Героя России Анатолия Коробенкова обратились с ходатайством к главе республики Алексею Цыденову. Они просят помочь с присвоением почётного звания Героя Российской Федерации лейтенанту Балдану Цыдыпову.
На данный момент собрано 150 подписей, об этом сообщается на личной странице в соцсети атамана Улан-Удэнского городского казачьего общества «Верхнеудинская станица» Дениса Леонова.
Сообщество «Мемориал памяти военным из Бурятии» «Вконтакте» опубликовало информацию о подвиге Балдана Цыдыпова в ходе спецоперации на Украине.
Лейтенант Балдан Цыдыпов, попавший под массированный артобстрел, сменившийся перекрестным огнём из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов, проявил отвагу и вёл бой, несмотря на свои ранения. Помогал раненым товарищам под непрекращающимся огнём. Два часа молодой командир отражал все атаки значительно превосходящих сил противника, до тех пор, пока не подоспела подмога.
Сейчас получивший тяжёлые ранения Балдан Цыдыпов проходит лечение в Санкт-Петербурге.
Общественники просят присвоить звание Героя России военному из Бурятии
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