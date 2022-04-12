В Улан-Удэ открыли современный детсад на станции Дивизионная

12 апреля на станции Дивизионная в Улан-Удэ распахнул свои двери филиал детского сада №104 «Зорька». Уже завтра 280 дошколят смогут пойти в новое здание. В нём есть группы ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста.
- Мы очень долго его ждали. Сад открыли, и наше, родительское, время прибавилось. Мы в дальнейшем можем и развиваться и ребёнку больше времени уделять, потому что садик у нас в шаговой доступности. Сердце радуют новые интерактивные доски. Это сфера 21 века, компьютерные технологии, наши дети будут всё дальше продвигаться в развитии, - поделилась мама 1,5-годовалого ребёнка Елена.
- На первом этаже 140 мест от 1,5 до трёх лет. Соответственно, второй этаж - это дети от 3 до 7 лет. В каждой группе по 20 человек, общее число – 14 групп. Для каждой группы 14 отдельных площадок для прогулок, - рассказал врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.
В новом дополнительном корпусе «Зорьки» два этажа. Здесь есть всё для комфортного пребывания детей: просторные раздевалки, игровые зоны, спальни, столовые, санитарные узлы. Дети будут учиться в музыкальном зале, зале для физкультурных занятий и в кабинете логопеда.
- Я воспитатель, который работает в старом корпусе на Бурводе. Придя в это здание, я была очень удивлена. Этот сад очень красивый, просторный, светлый, здесь много интересного оборудования. Отзывы родителей, конечно, положительные. У них настрой такой, что все хотят попасть в этот детский сад. Новое оборудование очень повлияет на работу педагога, потому что возможности расширяются. В каждой группе есть интерактивные столы, доски, в спортзале интерактивный пол, музыкальный центр, - рассказала воспитатель главного корпуса детсада №104 «Зорька» Балма Паламдоржиева.
В микрорайоне Дивизионный это первый муниципальный детский сад. Здесь детям будут прививать экологическое воспитание. В коридорах установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, а в интерактивные доски закачаны игры для обучения маленьких эко-активистов. Помимо этого, именно этот детский сад отапливается газовой котельной.
Также в «Зорьке» будут обучать сразу трём языкам: русскому, бурятскому и английскому.
- Мы сегодня увидели счастливые глаза родителей, довольных деток. Хочется, чтобы у детей была хорошая дорога в жизни, чтобы были друзья, добрые и правильные воспитатели, чтобы они уверенно шли по жизни. Пусть у них будут самые хорошие условия. Мы для этого всё сделаем. Сюда будут ходить дети с прилегающих районов. До этого отсюда, наоборот, ездили в город, не очень удобно, точнее совсем неудобно. А теперь у детей рядом с домом хороший детский сад. Дети утром поспят побольше, родителям будет полегче. Ещё, кстати, есть немного места. Родителям, кто здесь живёт, можно успеть записать деток, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
На строительство корпуса было выделено более 292 млн рублей в рамках нацпроекта «Демография». Открытие детского сада позволит сократить очереди в детские сады города.
Это уже 16 новый детский сад Улан-Удэ за три года. В ближайшее время откроется полноценный сад в микрорайоне Забайкальский, помимо него, ещё два находятся в стадии готовности. Валерий Поздняков отметил, что несмотря на это, программа частных детсадов федерального субсидирования, для детей от 1,5 до трёх лет, продолжает действовать. В частных детских садах будут создавать более 700 мест.
Совсем недавно подобный детский сад открылся в густонаселённом районе города на улице Конечная.