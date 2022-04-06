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Глава Бурятии высоко оценил новый детсад в Улан-Удэ

Глава Бурятии высоко оценил новый детсад в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Современный детский сад будут посещать 280 детей

6 апреля в Улан-Удэ на улице Конечная открылся новый комфортабельный корпус детского сада «Калинка».

Новое дошкольное учреждение распахнуло свои двери для 280 детишек, что обеспечило сокращение очереди в детсады.

- Мы очень рады, наконец-то получить эту долгожданную путёвку. У нас сыну три года. Я была очень удивлена, когда нам позвонили и сказали: «Ура! Поздравляем, вам дали путёвку». Конечно, хотелось бы поблагодарить руководство Бурятии за такую возможность. Ведь теперь, когда Артём пойдёт в садик, появляется в семье какая-то уверенность в будущем. У меня есть возможность выйти на работу, развиваться, расти. Сын будет расти в таких шикарных условиях, развиваться, играть, любить. Хотелось бы, чтобы в этих стенах царила атмосфера уюта, любви, добра, безопасности, счастья и гармонии. Хочу, чтобы каждому малышу, в этих стенах, было очень хорошо и он себя чувствовал здесь как дома, - поделилась эмоциями Туяна, мама воспитанника «Калинки».


Уже завтра в детском саду откроются 14 групп на 20 детишек каждая.

В новом здании детского сада предусмотрены игровые комнаты с новейшим оборудованием, комнаты отдыха, буфет, санитарный узел для детей, кабинет логопеда и помещение пищеблока. Также дети смогут заниматься физкультурой, хореографией и музыкой.

- В нашей республике рождается много детей, демография очень хорошая. Нужны детские сады, школы, нужна забота. И вот сегодня мы открыли новый, светлый, комфортный детский сад. Я хочу, чтобы у наших детей были хорошие условия. Чтобы мы могли развиваться, учиться, дружить и готовиться к большой жизни. И пусть таких детсадов, школ, условий для детей будет больше. Пусть наши дети будут счастливыми, - пожелал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Глава Бурятии и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков пообщались с маленькими новосёлами садика, открыв вместе с ними скульптуру мамы и дочки на территории «Калинки». Цыденов и Шутенков прогулялись по саду, выпили чай и задули свечи вместе с детишками за импровизированным праздничным столом, а также «заложили» деревянные кирпичики со своими автографами в «фундамент» домика, который соорудили детсадовцы.

- Сегодня праздник для новосёлов. В новостройках вокруг садика уже живут молодые семьи с детьми, и ещё будут заселяться. В шаговой доступности третий корпус садика «Калинка» в самом густонаселённом районе нашего города. Если мы довольны, представьте, как довольны родители. И дошкольное и дополнительное образование, и физическая культура – всё для наших детишек, - поделился мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Дошколята смогут играть даже по пути в столовую или в ожидании утренника, ведь на стенах внутри сада расположены игровые магнитные доски с шахматами и шашками. В широких коридорах родители уже сейчас могут полюбоваться произведениями фантазии своих малышей, где на полу и подоконниках стоят поделки и целые инсталляции из кубиков. А в спортивном зале маленьких горожан обучат всем правилам дорожного движения с помощью огромного макета с дорогами, пешеходными переходами и светофорами. Также дети смогу прыгать на новых батутах и укреплять ножки на беговых дорожках и маленьких велотренажёрах.


 

Вокруг «Калинки» планируется сделать комфортабельные тротуары, густо озеленить территорию, высадить кустарники и цветы. Учреждение стало уже 15-м по счёту открытым детсадом за последние три года.

В этом году в Улан-Удэ уже планируется открыть ещё четыре новых здания дошкольных учреждений, продолжается строительство пять новых школ. На строительство «Калинки» было выделено более 292 млн рублей, что стало возможно благодаря национальным проектам «Образование» и «Демография».

В Бурятии показатель рождаемости по России и ДФО находится выше среднего.

глава Бурятии дети

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