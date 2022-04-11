В Улан-Удэ начнут избавляться от старых покрышек





















В Улан-Удэ стартовала акция «Город без покрышек» (0+). С 11 по 17 апреля любой желающий может сдать покрышки в пункты сбора, организованные в каждом районе города, сообщает пресс-служба мэрии.Акция «Город без покрышек» пройдёт в рамках месячника по санитарной очистке территорий, который стартовал 28 марта. Также в Улан-Удэ высадят деревья и кустарники.- Захоронение или сжигание отработанных автомобильных покрышек запрещено. Они относятся к отходам IV класса опасности и подлежат утилизации. Мы призываем жителей города бережно относиться к окружающей среде и сдать шины на переработку, - обратилась заместитель председателя комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.Кроме того, в эти дни в столице Бурятии идёт уборка скверов, аллей, бульваров, внутридомовых территорий. Уборка прошла в более 600 дворовых территориях, в порядок приведены свыше 300 кустарников.Также участники месячника чистоты ликвидировали несанкционированные свалки вблизи жилых домов, отремонтировали контейнерные площадки, туалеты, выгребные ямы, очистили 200 подвалов и чердаков.В месячнике сейчас участвуют более 400 человек, среди них учащиеся и работники организаций и все желающие горожане.Адреса и дни работы пунктов сбора, куда можно сдать старые шины: