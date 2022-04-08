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В Улан-Удэ состоится традиционный велопробег «Звезда Победы»

В Улан-Удэ состоится традиционный велопробег «Звезда Победы»
Общество,  Фото:пресс-служба мэрии г.Улан-Удэ
Велогонщики проедут по маршрутам в честь Дня Победы

7 мая в столице Бурятии пройдёт XI велопробег «Звезда Победы» (0+). Патриотическая акция посвящается 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году здоровья и активного долголетия.

Участниками велопробега станут школы, учреждения профессионального образования, вузов, молодёжные и студенческие объединения, работающая молодёжь и жители города. Возраст участников от 16 лет и старше, сообщает пресс-служба мэрии г.Улан-Удэ.

Велосипедисты по сложившейся традиции стартуют в 10:00 с исторических мест из трёх районов города. В Железнодорожном районе маршрут будет таков: «площадь Славы – проспект 50-летия Октября – улица Коммунистическая – улица Балтахинова – Мемориал Победы».

В Октябрьском районе - «Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ – улица Бабушкина – Удинский мост – улица Балтахинова – Мемориал Победы».

В Советском районе - «бюст Героя Советского Союза В.Б. Борсоева – улица Борсоева – улица Смолина – Набережная – «Клеверная развязка» - улица Балтахинова – Мемориал Победы» с прибытием велогонщиков на Мемориал Победы в 11:00.

Завершится велопробег городской акцией «Цветок Победы», где участники возложат памятные цветы к Вечному огню.

Заявки на участие в велопробеге «Звезда Победы» принимаются до 5 мая в управлении по делам молодежи комитета по социальной и молодежной политике администрации г.Улан-Удэ. Телефон: 43-60-42, e-mail: udm@ulan-ude-eg.ru. 
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