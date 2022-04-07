«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с отправки первого прямого авиарейса на Сахалин
Сегодня состоялся первый прямой авиарейс Улан-Удэ – Южно-Сахалинск. Перевозчиком стала авиакомпания «ИрАэро», полёты будут выполняться каждый четверг.
Перевозки осуществляются на самолёте Sukhoi Superjet вместимостью 100 пассажиров. Первым рейсом прилетело 82 человека, вылетело – 39. По мнению генерального директора аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева, для первого рейса это хороший результат. Гармаев прогнозирует высокий спрос на это направление.
- Я думаю, что он будет пользоваться спросом. Потому Южно-Сахалинск – это мощный регион с большим количеством промышленных производств, добычи. Я думаю, что люди будут лететь по работе. Сам по себе этот остров, конечно, очень интересный. Я уверен, что рейс будет пользоваться популярностью и уже сейчас это видно, - сказал Дмитрий Гармаев.
Рейс вошёл в число субсидированных. Стоимость субсидированного тарифа в одну сторону составит 8550 рублей. По оценке гендиректора аэропорта, «это очень комфортная цена для такого дальнего перелёта». Время полёта составляет четыре часа.
- Мы очень рады, что у нас расширяется наша сеть маршрутов и рейсов на Дальний восток. Мы надеемся, что рейс будет востребован, необходим для наших пассажиров, - заключил Дмитрий Гармаев.
Прежде авиакомпания «ИрАэро» также выполняла рейсы в Южно-Сахалинск по воскресеньям, однако они непрямые - самолёт делает посадку в Благовещенске, так что пассажирам, летящим до Южно-Сахалинска приходиться ждать. Теперь полёты станут быстрее.
Между Улан-Удэ и Южно-Сахалинском запустили прямые рейсы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Запрещено разводить костры в лесах и сжигать порубочные остатки
В республике объявлен конкурс пьес для детских и взрослых театральных коллективов
Их первое появление было зафиксировано в заказнике «Горная степь»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с отправки первого прямого авиарейса на Сахалин
Учащиеся будут временно учиться в корпусах школы №35
Восемь лет назад жители Донбасса проголосовали за независимость
Спортсмен стал рекордсменом в толкании ядра в своей возрастной категории
«Булжамуур» возвращается из Санкт-Петербурга с победой
Отборочный этап проведут в дистанционном формате
Сбой зафиксирован в начале апреля
Сотни волонтёров занимаются раздачей гуманитарной помощи
Владимир Жириновский сам пригласил Дору Хамаганову на работу после нескольких минут общения
Проблема возникла в трёх отдалённых микрорайонах
Зрителей ждёт перфоманс в честь новоселья
Бестужевцы примут участие в фестивале «Территория детства» в Благовещенске