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Между Улан-Удэ и Южно-Сахалинском запустили прямые рейсы

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с отправки первого прямого авиарейса на Сахалин

Сегодня состоялся первый прямой авиарейс Улан-Удэ – Южно-Сахалинск. Перевозчиком стала авиакомпания «ИрАэро», полёты будут выполняться каждый четверг.

Перевозки осуществляются на самолёте Sukhoi Superjet вместимостью 100 пассажиров. Первым рейсом прилетело 82 человека, вылетело – 39. По мнению генерального директора аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева, для первого рейса это хороший результат. Гармаев прогнозирует высокий спрос на это направление.

- Я думаю, что он будет пользоваться спросом. Потому Южно-Сахалинск – это мощный регион с большим количеством промышленных производств, добычи. Я думаю, что люди будут лететь по работе. Сам по себе этот остров, конечно, очень интересный. Я уверен, что рейс будет пользоваться популярностью и уже сейчас это видно, - сказал Дмитрий Гармаев.

Рейс вошёл в число субсидированных. Стоимость субсидированного тарифа в одну сторону составит 8550 рублей. По оценке гендиректора аэропорта, «это очень комфортная цена для такого дальнего перелёта». Время полёта составляет четыре часа.

- Мы очень рады, что у нас расширяется наша сеть маршрутов и рейсов на Дальний восток. Мы надеемся, что рейс будет востребован, необходим для наших пассажиров, - заключил Дмитрий Гармаев.

Прежде авиакомпания «ИрАэро» также выполняла рейсы в Южно-Сахалинск по воскресеньям, однако они непрямые - самолёт делает посадку в Благовещенске, так что пассажирам, летящим до Южно-Сахалинска приходиться ждать. Теперь полёты станут быстрее.

Сахалин авиаперевозки

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