Улан-Удэ и Южно-Сахалинск свяжет прямой авиарейс

Билеты будут субсидированные



С 7 апреля авиакомпания «ИрАэро» запускает прямое авиасообщение по маршруту Улан-Удэ - Южно-Сахалинск. Рейсы будут выполняться по четвергам.



- Билеты, в рамках постановления правительства РФ № 1242 от 25 декабря 2013 года, будут субсидированные. Стоимость тарифа в одну сторону составит 8550 рублей, - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.



Сейчас авиакомпания «ИрАэро» выполняет рейсы в Южно-Сахалинск по воскресеньям, однако они непрямые - самолёт делает посадку в Благовещенске, так что пассажирам, летящим до Южно-Сахалинска приходиться ждать. С апреля пассажирам не придётся делать пересадку, так что полёты станут быстрее.



- 7 апреля планируется первый рейс по маршруту Улан-Удэ-Южно-Сахалинск. Город расположен в южной части острова Сахалин, куда туристов влечёт нетронутая природа, красивые горные ландшафты. Однако, уверен, что и Бурятия приятно удивит путешественников с Дальнего Востока, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



