В Бурятии презентуют архив узника фашизма

11 апреля состоится презентация личного фонда Леонида Синегрибова
11 апреля отмечается международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в Улан-Удэ проведут презентацию личного фонда Леонида Синегрибова – главного редактора газеты «Судьба», издания международного союза бывших малолетних узников фашизма, журналиста, почётного гражданина Республики Бурятия, заслуженного работника культуры РБ.
Леонид Кириллович Синегрибов родился 15 марта 1941 года в городе Дятьково Брянской области. В сентябре 1943 года в двухлетнем возрасте вместе с бабушкой был отправлен в Германию. После окончания войны его разыскал родной отец и забрал на родину. С 1960 по 1964 годы служил на флоте. После армии поступил в Ленинградский университет на факультет журналистики.
- В августе 1969 года, после окончания университета, Леонида Синегрибова отправляют по распределению в Бурятскую АССР. В 1993 году он создал газету «Судьба» - единственное во всем мире издание жертв нацизма, которая распространяется по всей территории бывшего СССР, а также в Болгарии, Польше, Германии, Израиле, США и других странах. Учредитель газеты – международный союз бывших малолетних узников фашизма. В 2011 году избран председателем Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Леонид Кириллович в настоящее время принимает участие в работе союза и является бессменным редактором газеты «Судьба» и вестника дополнительного образования и воспитания молодёжи Бурятии «Подросток», созданного в 2002 году, - сообщает пресс-служба государственного архива РБ.
Документы Л.К. Синегрибова поступили в госархив Бурятии в 2022 году в количестве 415 документов. В результате описания документов личного происхождения сформировано 264 дела за 1910-2022 гг. В рамках архивного фестиваля «АрхивFEST/Бурятия-2022» была подготовлена презентация личного фонда Леонида Синегрибова. В ней будут представлены документы и фотографии. Презентация личного фонда состоится 11 апреля в зале деловых встреч и переговоров национальной библиотеки РБ в 14:00.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии презентуют архив узника фашизма
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