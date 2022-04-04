Утром аэропорт был закрыт из-за снегопада
В 11:00 аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ открыли для приёма и обслуживания воздушных судов. Об этом сообщил гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.
Как сообщал «Байкал-Daily», работу аэропорта утром прервал сильный снегопад. Утренние рейсы не смогли принять, несмотря на усилия по расчистке взлётно-посадочной полосы.
От аномального апрельского снега также пострадали горожане, которые провели своё утро, стоя на остановках или в пробках. Также из-за снега трамваи отстают от графика.
Аэропорт Улан-Удэ возобновил приём самолётов
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