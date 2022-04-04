Утренние рейсы не смогли принять
Аэропорт Улан-Удэ закрыт по метеоусловиям, предположительно до 9:00. Об этом в своём телеграм-канале сообщил директора аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Всю ночь шла очистка полосы, но непрекращающийся снег не позволил принять утренние рейсы. Сейчас снег частично прекратился и службы аэропорта готовят взлётную полосу и перрон к приёму и обслуживанию воздушных судов, - написал Дмитрий Гармаев.
Ночью на Улан-Удэ обрушился сильный снегопад. На дорогах образовались заторы – автомобилисты снижают во избежание ДТП. По улицам уже ездит спецтранспорт, посыпающий дороги песком.
Аэропорт Улан-Удэ закрыт из-за снегопада
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автомобилист посчитал наказание суровым
Утренние рейсы не смогли принять
По республике переменная облачность, местами небольшой снег
Художница на выставке представит 26 живописных работ, а также 17 ювелирных авторских украшений
Долгое время преступление оставалось нераскрытым
Задержанные молодые люди были пьяны
Преступление произошло 2 апреля
Ущерб составил свыше 160 тысяч рублей
Весна 2018-го. Дорожные разливы, псевдоисторические фонари на Соборной, великая Элеваторская пробка и голубые ели в парандже
Мужчина думал, что инвестировал деньги в газовую отрасль
Скончался один пациент с COVID-19
Ссора, вспыхнувшая между ними, была вызвана ревностью гражданской супруги
Проведены 652 консультации
Мужчина ударил ножом знакомого, будучи пьяным
Эти ритуалы выполняются в так называемые «дни лусов»