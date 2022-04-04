Аэропорт Улан-Удэ закрыт из-за снегопада

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Утренние рейсы не смогли принять



Аэропорт Улан-Удэ закрыт по метеоусловиям, предположительно до 9:00. Об этом в своём телеграм-канале сообщил директора аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



- Всю ночь шла очистка полосы, но непрекращающийся снег не позволил принять утренние рейсы. Сейчас снег частично прекратился и службы аэропорта готовят взлётную полосу и перрон к приёму и обслуживанию воздушных судов, - написал Дмитрий Гармаев.



Ночью на Улан-Удэ обрушился сильный снегопад. На дорогах образовались заторы – автомобилисты снижают во избежание ДТП. По улицам уже ездит спецтранспорт, посыпающий дороги песком.

