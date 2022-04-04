Апрельский снег парализовал движение в Улан-Удэ

Сегодня ночью в Улан-Удэ выпало большое количество снега. Дороги города стали непроходимыми, несмотря на усилия коммунальщиков. Многие горожане опоздали на работу из-за того, что не смогли дождаться свою маршрутку, другие же потеряли время, стоя в пробке.
Социальные сети пестрят сообщениями о снежном коллапсе. Так, подписчики паблика ves_ulan_ude_ в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщают, что с трудом уехали на маршруте №77. В подкрепление своих слов горожане опубликовали видео с остановки, где собралось большое количество желающих уехать.
На подъёме дороги с остановки БСМП в сторону центра города застрял автобус. Он забуксовал, продолжить движение помогали мужчины.
- Все шлифуют, - говорит автор видео.
Судя по всему, здесь люди решили не ждать общественный транспорт и отправились пешком.
Такое же решение приняли жители Левобережья. Горожане прошли вдоль дороги, обгоняя стоящий транспорт.
- Сегодняшние улан-удэнские пробки на Левом берегу. Люди просто идут вдоль дороги, потому что там всё очень-очень плохо, - говорит автор видео.
Жители Зеленхоза тоже пошли пешком. По словам очевидцев, автобус не может заехать на остановку. Об этом сообщили подписчики телеканала «АТВ» в соцсети.
- Что творится на остановке?! Никто не может уехать, люди идут пешком, потому что автобусы не могут заехать. Все стоят. Творится какой-то кошмар, - говорит женщина.
«На Обелиске стояло около 30 человек. Пешком большинство идут, автобусы не могут заехать», «Никогда не было и вот опять», «В Вахмистрово такая же картина. И дело не в резине. Очень-очень скользко», написали пользователи Сети в комментариях.
Говоря о пригородном посёлке Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе, жители Бурятии сообщают, что он попросту оказался «отрезанным от города». Жители не могут оттуда выехать. Всё те же подписчики АТВ прислали видео, на котором показан спуск с дороги, где поперёк стоят легковая машина и микроавтобус «Истана». Судя по всему, автомобили не могут подняться по скользкой дороге.
Из-за апрельского снега также пострадало трамвайное сообщение. В МУП «Управление трамвая» сообщили, что из-за пробок по проспекту 50 лет Октября, а также улице Гагарина, интервал движения трамваев увеличен до 15 минут.
Весенний снегопад повлиял на работу аэропорта «Байкал». Взлётную полосу чистили всю ночь, однако непрекращающийся снег не позволил принять утренние рейсы из-за метеоусловий.
Между тем, в мэрии сообщили, что дороги Улан-Удэ уже вовсю чистят от снега. С трёх часов на городских дорогах работали четыре трактор-щётки, очищая проезжие от выпавшего снега. Также 19 единиц пескоразбрасывающих машин всю ночь непрерывно посыпали дороги, устраняя скользкие участки. Вручную к уборке дорог приступили в шесть утра.