Жителей Бурятии призывают встать на защиту границы

Как сообщили в пограничном управлении ФСБ по Бурятии, граждане могут защищать государственную границу в составе добровольных народных дружин.



В настоящее время в республике к защите госграницы привлекаются 25 добровольных народных дружин, насчитывающих более 180 человек.



Дружинники несут службу как самостоятельно, так и в составе пограничных нарядов. В ведомстве отмечают, что при непосредственном участии добровольцев, сотрудники пограничного управления ФСБ по Бурятии задержали более 30 иностранных граждан, находившихся в пограничной зоне

без пропусков и нарушивших миграционное законодательство.



Правительство республики совместно с пограничным ведомством проводит работу по материальному стимулированию лиц, участвующих в защите государственной границы на добровольных началах.



Так, администрации Джидинского, Тункинского и Окинского районов согласны предоставить социальные льготы членам добровольных народных дружин - освободить их от земельного налога.

Кроме того, в Кяхтинском и Джидинском районах единовременные денежные выплаты получили добровольцы, показавшие наиболее значимые результаты при выполнении своих задач.



Жителям, желающим вступить в добровольные народные дружины, достаточно обратиться в любое подразделение пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия, расположенное в Тункинском, Закаменском, Джидинском, Кяхтинском районах.