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Жителей Бурятии призывают встать на защиту границы

Жителей Бурятии призывают встать на защиту границы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Это можно сделать вступив в народную дружину

Как сообщили в пограничном управлении ФСБ по Бурятии, граждане могут защищать государственную границу в составе добровольных народных дружин.

В настоящее время в республике к защите госграницы привлекаются 25 добровольных народных дружин, насчитывающих более 180 человек.

Дружинники несут службу как самостоятельно, так и в составе пограничных нарядов. В ведомстве отмечают, что при непосредственном участии добровольцев, сотрудники пограничного управления ФСБ по Бурятии задержали более 30 иностранных граждан, находившихся в пограничной зоне
без пропусков и нарушивших миграционное законодательство.

Правительство республики совместно с пограничным ведомством проводит работу по материальному стимулированию лиц, участвующих в защите государственной границы на добровольных началах.

Так, администрации Джидинского, Тункинского и Окинского районов согласны предоставить социальные льготы членам добровольных народных дружин - освободить их от земельного налога.
Кроме того, в Кяхтинском и Джидинском районах единовременные денежные выплаты получили добровольцы, показавшие наиболее значимые результаты при выполнении своих задач.

Жителям, желающим вступить в добровольные народные дружины, достаточно обратиться в любое подразделение пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия, расположенное в Тункинском, Закаменском, Джидинском, Кяхтинском районах.
Бурятия граница дружина

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