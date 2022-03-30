Казаки Забайкалья и Бурятии соберутся на «Казачий круг»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса стартует в Чите



Заочный отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» пройдёт в Чите 31 марта.



- Участие в конкурсе примут профессиональные и самодеятельные казачьи коллективы, а также отдельные исполнители, представляющие различные жанровые направления – музыкально-песенное, танцевальное, инструментальное, вокальное искусство, празднично-обрядовую культуру из Республики Бурятии и Забайкалья, – рассказали в региональном учебно-методическом центре культуры и народного творчества.



По словам организаторов, второй отборочный этап состоится 15 апреля в Чите в очном формате, на который будут приглашены победители первого этапа конкурса.



- Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» проводится в целях развития культурных традиций российского казачества, духовного и культурного сотрудничества в области казачьей культуры, а также поддержки творческих коллективов, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



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