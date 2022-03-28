Там открылась выставка «Тэнгэриин бэшэг/ Небесное письмо»
В городе Архангельск состоялся фестиваль «Параграфика», где прошли выставки, лекции, мастер-классы от деятелей культуры. Искусство монгольской каллиграфии на фестивале представили бурятские художницы Янжима Батуева и Ася Лыгденова.
- На два часа мы забыли о реальности и пытались хоть немного освоить это непростое искусство. Видите, как странно держат кисти участники занятия? Всё правильно. Это особенность монгольской каллиграфии - кисть нужно держать не под углом, а прямо. Тогда и получится та самая монгольская вязь или другими словами - «коронованное» письмо, - сообщил в соцсети один из организаторов «Параграфики» - отдел литературы по искусству Добролюбовка.
Отмечается, что посетители мастер-класса оценили всю красоту древнего вида искусства, ознакомились с историей его происхождения и научились азам этого старейшего письма.
Помимо этого, художницы Янжима Батуева и Ася Лыгденова открыли в Доме молодёжи города Архангельск выставку «Тэнгэриин бэшэг / небесное письмо» (0+) и стали гостями утренней программы на местном телевидении.
Художники Бурятии показали искусство монгольской каллиграфии жителям Архангельска
Общество, Фото:
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