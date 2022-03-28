 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 марта

27 марта

Популярное

Художники Бурятии показали искусство монгольской каллиграфии жителям Архангельска

Художники Бурятии показали искусство монгольской каллиграфии жителям Архангельска
Общество,  Фото:Pixabay
Там открылась выставка «Тэнгэриин бэшэг/ Небесное письмо»

В городе Архангельск состоялся фестиваль «Параграфика», где прошли выставки, лекции, мастер-классы от деятелей культуры. Искусство монгольской каллиграфии на фестивале представили бурятские художницы Янжима Батуева и Ася Лыгденова.

- На два часа мы забыли о реальности и пытались хоть немного освоить это непростое искусство. Видите, как странно держат кисти участники занятия? Всё правильно. Это особенность монгольской каллиграфии - кисть нужно держать не под углом, а прямо. Тогда и получится та самая монгольская вязь или другими словами - «коронованное» письмо, - сообщил в соцсети один из организаторов «Параграфики» - отдел литературы по искусству Добролюбовка.

Отмечается, что посетители мастер-класса оценили всю красоту древнего вида искусства, ознакомились с историей его происхождения и научились азам этого старейшего письма.

Помимо этого, художницы Янжима Батуева и Ася Лыгденова открыли в Доме молодёжи города Архангельск выставку «Тэнгэриин бэшэг / небесное письмо» (0+) и стали гостями утренней программы на местном телевидении. 
Фестиваль искусство каллиграфия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Художники Бурятии показали искусство монгольской каллиграфии жителям Архангельска
Художники Бурятии показали искусство монгольской каллиграфии жителям Архангельска
Общество, 28.03.2022
Там открылась выставка «Тэнгэриин бэшэг/ Небесное письмо»
Бурятия и Алтайский край договариваются о сотрудничестве в животноводстве
Бурятия и Алтайский край договариваются о сотрудничестве в животноводстве
Общество, 28.03.2022
Регионы договорились о возможной поставке биопродукции и племенного скота
В Улан-Удэ до конца года построят четыре новые школы
В Улан-Удэ до конца года построят четыре новые школы
Общество, 28.03.2022
Новые школы очень нужны, так как близлежащие сильно переуплотнены
В Улан-Удэ восстановили один из спектаклей золотого фонда «Молодёжки»
В Улан-Удэ восстановили один из спектаклей золотого фонда «Молодёжки»
Общество, 28.03.2022
«Времена года» - постановка режиссёра Анатолия Баскакова
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии рухнула до 81 случая
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии рухнула до 81 случая
Общество, 28.03.2022
Месяц назад в республике регистрировали более 800 заболевших за сутки, сейчас – уже в десять раз меньше
В Улан-Удэ общественники нашли проблемы со складированием снега
В Улан-Удэ общественники нашли проблемы со складированием снега
Общество, 28.03.2022
Сейчас снег тает, и вода с примесями бензина, масел и других веществ может попасть в грунтовые воды
В Бурятии бизнесмен хранил опасные лампы в повреждённой таре
В Бурятии бизнесмен хранил опасные лампы в повреждённой таре
Общество, 28.03.2022
Предпринимателя наказали за нарушения 
Электросчётчик жителя Бурятии подключили к другому потребителю
Электросчётчик жителя Бурятии подключили к другому потребителю
Общество, 28.03.2022
Мужчине с трудом удалось добиться перерасчёта за потреблённую электроэнергию
Житель Бурятии украл деньги с карты отчима
Житель Бурятии украл деньги с карты отчима
Общество, 28.03.2022
Мужчина стащил карту и тратил с неё деньги
Местами по Бурятии небольшой снег
Местами по Бурятии небольшой снег
Общество, 28.03.2022
В Улан-Удэ без осадков
В Тайшете адвокат подозревается в применении насилия к следователю
В Тайшете адвокат подозревается в применении насилия к следователю
Общество, 27.03.2022
Адвокату грозит до пяти лет лишения свободы
Забайкалец получил 16 лет колонии за убийство брата
Забайкалец получил 16 лет колонии за убийство брата
Общество, 27.03.2022
Преступление произошло в прошлом году
«Азарт и адреналин»: Как проходила «Байкальская рыбалка-2022»
«Азарт и адреналин»: Как проходила «Байкальская рыбалка-2022»
Общество, 27.03.2022
Участие в «Байкальской рыбалке» в этом году приняли любители рыбной ловли от 5 до 75 лет. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 1
Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 1
Общество, 27.03.2022
«Глобальный ёхор», реставрация объекта культурного наследия, крестный ход памяти жертв расказачивания и многое другое в подборке фотографий Сергея Тарасенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^