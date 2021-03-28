Клёвые выходные: Как проходила «Байкальская рыбалка-2021»



- Сейчас был приз женской команде за первое место, я обратила внимание, в 50 тысяч рублей, а мужчинам за первое место приз за 2,8 миллионов. Я хочу, чтобы в следующем году приз для женской команды был дороже. Кто со мной? – обратилась Михеева к публике, которая её поддержала.



К слову лучшей женской командой стала «Белая ромашка», вес их улова составил 998 грамм. Девушкам вручили медали и четыре путёвки на базу отдыха в селе Горячинск.



Параллельно основной рыбалке шли индивидуальные соревнования среди детей. Тут победителем стал школьник из Гусиноозёрска. Вес его улова составил 94 грамма. В качестве приза к себе в город он увёз детский квадроцикл с возможностью дистанционного управления.



Как сообщал «Байкал-Daily», 27 марта в селе Турка Прибайкальского района Бурятии был объявлен победитель фестиваля «Байкальская рыбалка-2021» . Обладателем главного приза - аэролодки «Север Фантом 650» в комплекте с прицепом для перевозки – стала команда, представляющая компанию «Бурятмяспром».Сам соревновательный день начался в 8 часов утра. После запуска сигнальной зелёной ракеты к своим лункам побежали рыбаки из разных городов, регионов, разных профессий и возрастов, чтобы в ближайшие пять часов терпеливо дожидаться улова и неважно, какого он будет размера. Главное, чтобы клевало.Однако не все приехали на Байкал за главным призом: кто-то из участников проделал долгий путь, чтобы просто отдохнуть, кто-то – подышать свежим воздухом, а кто-то, чтобы встретиться со своими друзьями по интересам, как, например, команда из Хабаровска. В «Байкальской рыбалке» они участвуют уже несколько лет подряд и за это время успели обзавестись хорошими товарищами.- Приезжаем на Байкал уже несколько раз. Приз не главное, главное - увиделись с товарищами, друзьями. Прошлый год из-за пандемии не виделись. Призовое место – это уже второстепенная цель, - рассказывает мужчина.Встречались на фестивале подлёдной ловли и команды, которые снасти, прикормку, наживку держали в руках впервые. Например, участницы республиканского конкурса красоты «Миссис Бурятия». По их словам, они приехали на фестиваль, чтобы украсить его своим присутствием. И действительно, ярко-розовые костюмы девушек можно было увидеть с любого участка «Байкальской рыбалки», а стразы на кокошниках красиво переливались на солнце. Участницы рассказывали: чтобы привлечь рыбу, они избрали тактику хорошего настроения.- И ещё новичкам должно вести, - добавляют они.Всё же это не сработал, и для победы пойманной ими рыбы не хватило. Однако судьи не оставили без внимания костюмы девушек, и участницам конкурса «Миссис Бурятия» вручили подарки за третье место в номинации «Самый креативный костюм».Первое место в этой номинации взяла команда учителей из города Северобайкальск. Трое мужчин нарядились в чертей, а девушка примерила костюм Малефисенты.- Очень долго думали, кем будем. В 2018 году здесь в Турке наша команда была «Северобайкальскими папуасами». Ну и сейчас думали, чем бы удивить людей. Это ведь в первую очередь праздник, не столько соревнования, сколько праздник. Поэтому вот решили. Придумали и сделали. Главное, рождается идея, а все нюансы дорабатываются, - рассказала северобайкальская Малефисента.Вообще, номинаций на «Байкальской рыбалке» было больше десятка. Организаторы награждали лучшую группу поддержки, команду семью, самого младшего и самого старшего участников. Самым юным рыболовом в этом году стал четырёхлетний мальчик, самым старшим – 94-летний мужчина.Уникальна эта «Байкальская рыбалка» не только из-за большого призового фонда, но из-за специального гостя фестиваля Дмитрия Дюжева. Чтобы сфотографироваться со звездой сериала «Бригада», фильмов «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», люди выстраивались в многометровые очереди.- Я знаю, что Байкал холодный и даже летом так не покупаться, но здесь такие красивые места, здесь такое здоровье получаешь, что, побывав на Байкале, можно и не купаться. Ты уже счастлив от всего, что тебя окружает. Поэтому я всем советую приехать сюда, - рассказал Дмитрий Дюжев журналистам.Также заслуженный артист России рассказал, что не испробовал бурятских поз, поскольку придерживается православного поста.Приехала на рыбалку со съёмочной группой спецкор «Вечернего Урганта» Алла Михеева. Девушка снимала «Острый репортаж».- Я была уже в Бурятии и совсем недолго была на Байкале, температура минус 40 градусов и, конечно, хотелось приехать в более тёплую погоду, как сейчас, - рассказала телеведущая.Во время церемонии награждения Аллу Михееву позвали на сцену, чтобы она вручила приз участнику, который поймал самую крупную рыбу. Перед награждением телеведущая попросила, чтобы в следующем году за самый дорогой приз боролись не мужские, а женские команды.