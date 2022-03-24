Коронавирус продолжает отступление
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает идти на убыль. Накануне суточный прирост опустился ниже отметки «170» - а именно ковид выявили у 169 жителей.
Отметим, позавчера суточный прирост опустился ниже 200 заразившихся. Прежде подобные показатели были в первой половине января, то есть до омикрон-волны с её огромным приростом больных (рекордом остаётся 1634 заболевших за сутки). Сейчас же эта волна ушла в прошлое, ситуация стабильна.
За всё время пандемии в Бурятии зарегистрировано 133 707 случаев заболеваний COVID-19. Из них 44% (59 233) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 2953 жителей Бурятии.
Накануне от ковида скончались четыре пациента. «Один человек был младше 65 лет, трое – старше», - уточняют в управлении Роспотребнадзора.
На утро 24 марта в стационарах лечится 371 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 46 человек.
В отделениях реанимации – 64 человека, на ИВЛ – 10.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1114 жителей Бурятии.
Суточный прирост ковидных больных в Бурятии упал до 169
Общество, Фото:
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