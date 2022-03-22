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На остановках Иркутска появились детские картины

На остановках Иркутска появились детские картины
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Изображения домов-памятников истории и культуры разместили в популярных местах города

В популярных местах и на остановках общественного транспорта Иркутска, а также на здании школы села Мишелевка Усольского района разместили 33 работы юных художников региона. На них изображены дома-памятники истории и культуры. Эти картины являются победителями и лауреатами областного конкурса детского изобразительного искусства «Объекты культурного наследия Иркутской области: живые и утраченные».

В 2021 году в конкурсе приняли участие 144 юных художника из 16 населённых пунктов. В их числе – Иркутск, Братск, Усть-Кут, Усть-Илимск, Черемхово, Саянск, Байкальск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Куйтун, а также населённые пункты Усольского, Черемховского и Шелеховского районов.

В состав жюри вошли известные художники региона. Жюри оценивало работы в двух возрастных категориях. В них определили победителей в шести номинациях, лауреатов, обладателей призов зрительских симпатий. Победительницей конкурса и обладателем гран-при стала воспитанница детской художественной школы №1 Иркутска Дарья Ш.

Часть работ победителей организаторы конкурса передали в дар областному онкологическому диспансеру, остальные передадут областной клинической больнице и областному детскому хоспису, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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