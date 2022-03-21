В Улан-Удэ соцработники накормили обедом бездомных горожан

Общество, Фото: сайт минсоцзащиты Бурятии

Служба помощи бездомным центра «Шанс» провела рейд



В Улан-Удэ специалисты центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс» провели рейд мобильной службы в местах массового пребывания бездомных граждан, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Они обследовали Железнодорожный район г. Улан-Удэ, в частности железнодорожный вокзал, улицы Цивилева и Гагарина, а также проспектт 50-летия Октября. Соцработники выявили 26 лиц без определённого места жительства и предоставили им горячее питание - чай, хлеб, макароны с тушенкой, пирожки с ливером и картошкой.



Специалисты службы помощи «Шанс» провели с бездомными беседу о вреде бродяжнического образа жизни и употреблении алкогольных напитков и предложили им воспользоваться услугами социальной помощи учреждения.



По словам директора центра «Шанс» Сергея Жамцаева, граждане без определённого места жительства получили консультации по насущным вопросам, буклеты с информацией об учреждениях социального обслуживания.



- Специалисты стараются выявить тех, кто нуждается в социальном обслуживании в полустационарной форме, в экстренной социальной помощи, в предоставлении социальных, психологических, реабилитационных, юридических и медицинских услуг, - заключил Сергей Жамцаев.