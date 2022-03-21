По Дальнему Востоку запустят железнодорожные круизы

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

На новых маршрутах могут поставить беспересадочные вагоны из Улан-Удэ



В рамках туристической выставки «MITT» в Москве состоялась встреча по вопросу запуска Дальневосточных железнодорожных круизов. Об этом рассказала замминистра экономического развития Забайкалья, курирующая сферу туризма, Юлия Иванова.



- Наша встреча с РЖД прояснила многие вопросы. Сейчас они работают над включением в программу Ростуризма по субсидированию туристских круизов по аналогии с чартерами. Поэтому, в любом случае, будут расширять программу туристических поездов. Забайкальские туроператоры подготовили предложения по программе, будем обсуждать всё условия запуска, – прокомментировала Юлия Иванова.



В ведомстве добавили, что следующая встреча с ОАО РЖД пройдёт 24 марта с в онлайн-формате. На совещании участники обсудят вопросы организации курсирования беспересадочных вагонов на новых туристических маршрутах из Улан-Удэ на Дальний Восток. А также вопросы по организации инфотура в Забайкалье летом 2022 года, сообщает пресс-служба краевого министерства экономического развития.





