Две читинки пытались украсть одежду в ТЦ

Ущерб составил около 7 тысяч рублей



Инцидент произошёл в одном из торговых центров. Работник торгового зала обратила внимание на двух девушек, предположив, что под одеждой они спрятали украденные вещи. Она предложила им распахнуть верхнюю одежду, однако девушки отказались и проследовали в туалетную комнату. Работница магазина сообщила о случившемся в полицию. На место происшествия прибыли полицейские и задержали девушек 30 и 20 лет.



Девушки украли две кофты, джинсы и бельё, которые спрятали под свою одежду. Общая сумма причинённого ими ущерба составила 6960 рублей. Украденные вещи обнаружены в туалетной комнате и изъяты.



- Действия задержанных квалифицированы следствием как тайное хищение чужого имущества, совершённое группой лиц. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

